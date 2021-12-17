Когда лучше ехать в Крым

Крым в первую очередь является одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Основное количество туристов приезжает на полуостров во время пляжного сезона, с мая по октябрь, однако, не менее интересен Крым и в любое другое время года. Выбирая для отдыха осень, весну или зиму, вы сможете осмотреть множество достопримечательностей, посетить различные экскурсии без раздражающих толп и за меньшую сумму.

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Если вы предпочитаете комфортный, спокойный отдых, то смело приезжайте в Крым зимой. Погода в это время года на полуострове довольно мягкая и скорее напоминает весну в Средней полосе России. Температура воздуха днем достигает +5 градусов, а ночью, как правило, не опускается ниже -1. В солнечные дни воздух может прогреваться и до +15 градусов. Снега мало, зато достаточно часто идут дожди и опускаются туманы. Это отличный период для прогулок к водопадам в окрестностях Ялты.

Так, знаменитый Учан-Су в морозные дни может эффектно замерзать, превращаясь в каскад сосулек, именно зимой наиболее полноводным и мощным становится водопад Джур-Джур. Любители гор могут подняться на суровую и величественную Демерджи, на южном склоне которой находится Долина Привидений. Также зимой открыты для посетителей крупнейшие крымские пещеры – Мраморная и Эмине-Баир-Хосар – возрастом около 10 млн лет. Вниманию туристов предлагаются разные по длительности экскурсии к достопримечательностям. Прекрасен зимой и Никитский ботанический сад. Здесь можно полюбоваться вечнозелеными растениями, цветущими розами, подснежниками и жасмином.

И, конечно же, в обязательном порядке стоит посетить гору Ай-Петри, центр крымского горнолыжного отдыха, где можно не только покататься на сноуборде, «ватрушке» или снегоходе, но и просто полюбоваться открывающимися перед взором горными и морскими пейзажами. Идеальным местом для зимнего отдыха является Ялта, так как температура воздуха днем здесь +8 градусов, несколько выше, чем в других городах, да и до достопримечательности близко.

Добраться до Крыма можно легко на самолете. Средняя стоимость билетов зимой (туда и обратно) составляет 4900 руб. В феврале лететь выгоднее всего, цена билета составляет примерно 4300 руб.

Весной можно увидеть всю красоту Крыма. Полноводные реки, цветущие степи, мощные водопады – именно в этот период раскрывается все великолепие крымской природы. Отправляться в Крым весной лучше всего в конце марта, когда воздух начинает прогреваться до 15, а иногда и до 20 градусов, а растения просыпаются после зимней спячки. В апреле же сады и степи цветут в полную силу, открывается активный горный туризм. В мае воздух прогревается до 30 градусов, так что можно уже загорать, а вот купаться еще рано, море довольно холодное, а потому на купание решаются только самые закаленные.

Весной огромной популярностью пользуется Бахчисарайский район, в окрестностях которого цветет множество садов. Здесь можно сделать удивительные по красоте фотографии на фоне цветущего миндаля (март), персиков (апрель), мака (май). Тюльпаны и горные пионы стоит искать на Карадаге, в различных районах Крыма цветут сирень, ирисы и магнолии.

Санатории – еще одно из самых популярных направлений весеннего отдыха в Крыму. Именно в это время года можно пройти оздоровительные процедуры, насладиться морем и солнцем без изнурительной жары и толп отдыхающих. Среди достопримечательностей наиболее востребованы Генуэзская крепость, Ливадийский и Воронцовский дворцы, старинный пещерный город Чуфут-Кале, «Ласточкино гнездо».

Дороже всего отправляться в Крым в мае, стоимость билета из Москвы в Симферополь (туда и обратно), будет стоить около 8000 рублей, а в марте дешевле всего – чуть более 5000 рублей.

Причин поехать в Крым летом можно насчитать великое множество. Это и традиционный пляжный отдых, и горные прогулки к Чатыр-Дагу, Кара-Дагу, Демерджи, и путешествия к розовому озеру Сасык-Сиваш или к лавандовым полям, расцветающим в июне-июле. Наиболее благоприятным летним месяцем для отдыха является июнь. Вода прогревается до 22 градусов, так что уже можно купаться, да и туристов относительно немного. В июле воздух раскаляется до 40 градусов, а потому этот месяц не подходит для длительных экскурсий и прогулок.

В августе от жары не спасает даже море, которое к тому времени по температуре напоминает парное молоко, облегчение приносят лишь прохладные вечера и ночи, так что людям, плохо переносящим жару, этот месяц для отдыха не подойдет.

Стоимость билетов в этот период достигает своих наивысших значений. Самым дорогим считается июль, полет туда и обратно обойдется в сумму свыше 10 000 рублей, дешевым – июнь, около 8500 рублей.

Одним из самых оптимальных периодов для отдыха в Крыму является осень. В сентябре воздух прогревается до 30 градусов, море еще не остыло, зато туристов стало значительно меньше. Цены на продукты начинают снижаться, что радует, так как на рынках появляются арбузы, дыни и множество других фруктов.

В октябре море постепенно остывает, но погода еще теплая, ласковая, солнечная, природа еще не утратила своих красок, редкие дожди начинаются только в конце месяца. В ноябре же погода меняется, начинаются сильные ветра, выпадают осадки, а море серьезно штормит.

Это время года отлично подойдет для прогулок по тропам здоровья (Штангеевской, Боткинской, Царской, Таракташской), путешествий к пещерным городам Мангуп-Кале и Эски-Кермен, восхождений на вершины Кара-Дага и Аю-Дага. Огромной популярностью в этот период пользуются винные туры в Новый Свет, «Массандру», «Золотую балку», «Инкерман», где можно не только осмотреть старинные погреба с уникальными винами, но и продегустировать лучшие образцы продукции. Ноябрь же выбирают для санаторного отдыха, тем более что билет туда и обратно в это период стоит всего около 6000 рублей, а вот самым дорогим месяцем будет сентябрь с ценами на билет более 7000 рублей.

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