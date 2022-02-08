Когда Лукашенко официально признает Крым частью России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России и независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом он высказался на YouTube -канале «Соловьев Live». По его словам, это произойдет, когда он сам увидит потребность в этом и о ней ему сообщит Президент России Владимир Путин. При этом белорусский лидер задался вопросом, есть ли вообще «жизненная необходимость» в признании этих статусов.

Лукашенко также прокомментировал озвученную в августе 2021 года позицию о готовности признать Крым частью России после того, «как это сделает последний российский олигарх».

Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму, — пояснил он.

В ноябре Лукашенко заявлял, что Крымский полуостров является де-факто и де-юре российским. При этом он подчеркнул, что об этом свидетельствуют результаты проведенного там в 2014 году референдума. Но официальным признанием российского статуса полуострова это высказывание не стало.

Теперь Лукашенко ждет «потребности» и сигнала от Путина. А вот никакого сигнала из Кремля не будет. Об этом сегодня дал понять пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не будет посылать какие-либо сигналы президенту Белоруссии Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии, Абхазии и Крыма как российского региона.

По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным, — сказал Песков.

Он констатировал, что белорусский лидер хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости, — замети Песков.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что «есть ситуация де-юре и де-факто».

Есть признанные Российской Федерацией государства Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними дипломатические отношения. И есть российский регион Крым, это неотъемлемая часть Российской Федерации, — указал представитель Кремля.

По его словам, это реальность, о которой «хорошо знает» Лукашенко.

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