Когда Лукашенко официально признает Крым частью России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России и независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом он высказался на
Лукашенко также прокомментировал озвученную в августе 2021 года позицию о готовности признать Крым частью России после того, «как это сделает последний российский олигарх».
Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму, — пояснил он.
В ноябре Лукашенко заявлял, что Крымский полуостров является де-факто и де-юре российским. При этом он подчеркнул, что об этом свидетельствуют результаты проведенного там в 2014 году референдума. Но официальным признанием российского статуса полуострова это высказывание не стало.
Теперь Лукашенко ждет «потребности» и сигнала от Путина. А вот никакого сигнала из Кремля не будет. Об этом сегодня дал понять пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не будет посылать какие-либо сигналы президенту Белоруссии Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии, Абхазии и Крыма как российского региона.
По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным, — сказал Песков.
Он констатировал, что белорусский лидер хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости, — замети Песков.
Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что «есть ситуация де-юре и де-факто».
Есть признанные Российской Федерацией государства Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними дипломатические отношения. И есть российский регион Крым, это неотъемлемая часть Российской Федерации, — указал представитель Кремля.
По его словам, это реальность, о которой «хорошо знает» Лукашенко.
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