Когда «мелочь» — для кого-то и помощь, и поддержка. Простая история от севастопольского «Добровольца»

У севастопольского «Добровольца» таких историй… сотни. Речь идет о тихих, незаметных добрых делах, «точечной» помощи, которые — не ради «лайков», пиара и наград. Помощь эту Общественное Движение «Доброволец» оказывает на постоянной основе: продуктами, материально, организационно. Помогли активисты забытому всеми пенсионеру документы восстановить, помогли деньги на аренду собрать другим общественникам, помогли юным спортсменам и с экипировкой, и по программе «Продуктовое обеспечение»… Это обычная работа «Добровольца», о которой никто особо и не распространяется. Но часто в «орбиту добрых дел» вовлекаются и другие неравнодушные люди. Как раз об этом нужно рассказывать, хотя бы в качестве примера того, что творить добро совсем несложно.

Наши друзья — предприниматели, сегодня сделали нашим добровольцам подарок. Семь, пусть и не совсем новых, но отлично функционирующих телевизоров, обрели новых хозяев! Люди очень довольны и благодарны, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Он напомнил, что в составе севастопольского «Добровольца» десятки общественных организаций. Многие из них объединяют людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, людей, скажем прямо, небогатых. И телевизор (не «к выборам», не «от щедрот», а от души), какой бы ни был, — для них и подарок, и внимание, и забота. Кому-то это «мелочь», но на самом деле. Доброе дело «мелочью» быть не может.

Фото: Facebook.