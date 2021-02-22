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Когда «мелочь» - для кого-то и помощь, и поддержка. Простая история от севастопольского «Добровольца»

Когда «мелочь» — для кого-то и помощь, и поддержка. Простая история от севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:07 22.02.2021

У севастопольского «Добровольца» таких историй… сотни. Речь идет о тихих, незаметных добрых делах, «точечной» помощи, которые — не ради «лайков», пиара и наград. Помощь эту Общественное Движение «Доброволец» оказывает на постоянной основе: продуктами, материально, организационно. Помогли активисты забытому всеми пенсионеру документы восстановить, помогли деньги на аренду собрать другим общественникам, помогли юным спортсменам  и с экипировкой, и по программе «Продуктовое обеспечение»… Это обычная работа «Добровольца», о которой никто особо и не распространяется. Но часто в «орбиту добрых дел» вовлекаются и другие неравнодушные люди. Как раз об этом нужно рассказывать, хотя бы в качестве примера того, что творить добро совсем несложно.

Когда «мелочь» - для кого-то и помощь, и поддержка. Простая история от севастопольского «Добровольца»

Наши друзья — предприниматели, сегодня сделали нашим добровольцам подарок. Семь, пусть и не совсем новых, но отлично функционирующих телевизоров, обрели новых хозяев! Люди очень довольны и благодарны, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Когда «мелочь» - для кого-то и помощь, и поддержка. Простая история от севастопольского «Добровольца»

Он напомнил, что в составе севастопольского «Добровольца» десятки общественных организаций. Многие из них объединяют людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, людей, скажем прямо, небогатых. И телевизор (не «к выборам», не «от щедрот», а от души), какой бы ни был, — для них и подарок, и внимание, и забота. Кому-то это «мелочь», но на самом деле. Доброе дело «мелочью» быть не может.

Когда «мелочь» - для кого-то и помощь, и поддержка. Простая история от севастопольского «Добровольца»

Фото: Facebook.

Когда «мелочь» - для кого-то и помощь, и поддержка. Простая история от севастопольского «Добровольца»

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