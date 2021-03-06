Когда начнется подача воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу  

Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения намечен на 18 марта, сообщил в субботу в эфире телеканала «Россия-24« министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Мы планируем 18 марта открыть пуск воды в Симферополь. Общая протяженность водоводов 19 км, объем воды, которая поступит в Симферополь, минимум 22 тыс. кубометров в сутки, — рассказал Храмов.

Ранее Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство водозабора из реки Бельбек и водовода с Бештерек-Зуйского месторождения, необходимое для бесперебойного снабжения крымчан водой, будет завершено в ближайшие месяцы. Строительство на Бештерек-Зуйском водозаборе ведется в рамках федеральной целевой программы (ФЦП). По плану работы должны были занять более двух лет, но из-за дефицита воды на полуострове их завершат значительно раньше срока.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения и графики также действуют в Ялте и Алуште. По последней информации, водохранилища Крыма частично пополнились водой в результате февральских снегопадов. Однако Симферопольское, Загорское и Балановское водохранилища все еще близки к «мертвому объему».