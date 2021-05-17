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Когда пройдут последние звонки в школах Севастополя?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Когда пройдут последние звонки в школах Севастополя?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:09 17.05.2021

Во всех школах Севастополя последние звонки пройдут 22 мая.

В них примут участие учащиеся 1, 4, 9, 11 классов и их родители, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Елену Богомолову.

В соответствии с санитарными требованиями и правилами антитеррористической безопасности на праздник будет допускаться только один родитель от ученика. Родители, которые планируют посетить мероприятия в школах, должны заранее предупредить об этом классных руководителей. Пускать на мероприятие будут строго по спискам.  На выпускные в детских садах, по словам Елены Богомоловой, также будет допускаться по одному родителю от воспитанника.

Когда пройдут последние звонки в школах Севастополя?

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