Когда пропал сфинкс…. Полиция Севастополя: при поиске потерявшегося питомца, остерегайтесь мошенников!

Пропажа домашнего питомца может быть стрессовой ситуацией для любящего хозяина. Используя несчастье владельца, мошенники прибегают ко всевозможным уловкам, чтобы выманить денежные средства.

Так, в ОМВД России по Ленинскому району обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что у неё пропал кот породы «Сфинкс». Опечаленная хозяйка разместила объявления о поиске животного в различных мессенджерах и социальных сетях, а также подозревала в краже кота своего соседа. Через некоторое время на объявление откликнулся неизвестный и сообщил, что кот находится у него и за вознаграждение он готов вернуть хозяйке её питомца. Ничего не подозревая, местная жительница перевела мошеннику 17 тысяч рублей, а когда, аферист перестал выходить на связь, поняла, что стала жертвой обмана. Раздосадованная таким результатом, женщина обратилась с заявлением в ОМВД России по Гагаринскому району. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на установление и розыск злоумышленника, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Как установили полицейские, кот выбежал из квартиры на лестничную клетку подъезда, где его обнаружили соседи и взяли к себе на передержку, после чего вернули законной хозяйке. Мужчина, которого подозревала местная жительница, оказался не причём, он не был осведомлен о местоположении животного.

С целью предупреждения данного вида хищений, полиция Севастополя предупреждает, что мошенники находят объявления о пропаже питомца, после чего звонят или пишут владельцам с предложением вернуть животное за небольшое вознаграждение. Никогда не соглашайтесь на подобную схему! Получив деньги, аферисты перестают выходить на связь, а потерявшийся питомец хозяевам так и не возвращается.

Если позвонивший начинает торопить с оплатой, угрожает причинить животному вред и отказывается от личной встречи, вам позвонил МОШЕННИК!

Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю