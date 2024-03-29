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Когда счет идет на секунды. В у спасатели показали, как надо работать на месте

Когда счет идет на секунды. В Крыму спасатели показали, как надо работать на месте ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:27 29.03.2024

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым прошли соревнования по ликвидации последствий ДТП на автомобильном транспорте. Командам из всех пожарно-спасательных отрядов (ПСО) была поставлена задача: потушить условно загоревшееся авто, аккуратно вытащить из машины травмированных людей и оказать первую помощь пострадавшим, наложить шины, не забывая общаться и задавать вопросы о самочувствии.

Когда счет идет на секунды. В Крыму спасатели показали, как надо работать на месте ДТП

Сотрудники максимально быстро и профессионально выполняли задачи в заданных условиях. Бдительное жюри оценивало каждое действие на всех этапах и скорость выполнения, ведь в случае реального ДТП важна каждая секунда для здоровья и жизни людей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Когда счет идет на секунды. В Крыму спасатели показали, как надо работать на месте ДТП

По результатам, призовые места распределились таким образом:

  • 1 место – 1 ПСО (г. Симферополь),
  • 2 место – 6 ПСО (г. Джанкой),
  • 3 место – 3 ПСО (г. Керчь).
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Когда счет идет на секунды. В Крыму спасатели показали, как надо работать на месте ДТП

Команда-победитель будет представлять Республику Крым на соревнованиях в ЮФО, которые состоятся  в начале апреля в городе Азов Ростовской области.

Когда счет идет на секунды. В Крыму спасатели показали, как надо работать на месте ДТП

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