Когда счет идет на секунды. В Крыму спасатели показали, как надо работать на месте ДТП

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым прошли соревнования по ликвидации последствий ДТП на автомобильном транспорте. Командам из всех пожарно-спасательных отрядов (ПСО) была поставлена задача: потушить условно загоревшееся авто, аккуратно вытащить из машины травмированных людей и оказать первую помощь пострадавшим, наложить шины, не забывая общаться и задавать вопросы о самочувствии.

Сотрудники максимально быстро и профессионально выполняли задачи в заданных условиях. Бдительное жюри оценивало каждое действие на всех этапах и скорость выполнения, ведь в случае реального ДТП важна каждая секунда для здоровья и жизни людей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По результатам, призовые места распределились таким образом:

1 место – 1 ПСО (г. Симферополь),

2 место – 6 ПСО (г. Джанкой),

3 место – 3 ПСО (г. Керчь).

Команда-победитель будет представлять Республику Крым на соревнованиях в ЮФО, которые состоятся в начале апреля в городе Азов Ростовской области.