Удивительная сказка, воплощенная в жизнь, стала реальностью для детей из обнинской школы-интерната «Надежда». Иммерсивный спектакль, поставленный мастерской Арины Мороз «Сказки Андерсена», прошедший в декабре в Доме Архитектора, стал в буквальном смысле чудом для воспитанников интерната «Надежда» — детей с ограниченными возможностями здоровья. В спектакле были задействованы многие персонажи из произведений Андерсена, которые общались с ребятами с момента их входа в фойе и до самого зрительного зала. Весь этот путь сопровождался увлекательной викториной от Оловянного солдатика и Балерины. А ещё каждый ребёнок получил в подарок волшебный фонарик, который наверняка кто-то из них сохранит на всю жизнь, как и частичку любви и тепла, родившуюся в тот вечер.

Такая особенная помощь

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья жизненно необходимы помощь и поддержка, ведь они нуждаются в разнообразном специализированном оборудовании: специальных сенсорных комнатах, системе «Пертра» для развивающей и коррекционной работы, интерактивных досках. В обнинском интернате более 250 воспитанников и 25 кабинетов, и всё необходимое оборудование просто невозможно приобрести на средства, выделяемые на финансирование школы из госбюджета.

К счастью, в мире есть неравнодушные люди, готовые стать спонсорами и творить добро. Более десяти лет коммерческий банк Держава оказывает школе-интернату «Надежда» поддержку, помогая в развитии и создавая новые возможности для воспитанников, пишет издание «Аргументы недели». За эти годы банк Держава подарил интернату различное дорогостоящее специализированное оборудование, спонсировал поездки детей на экскурсии и походы в театр.

СПРАВКА: Акционерный коммерческий банк «Держава» Публичное Акционерное Общество (Bank Derzhava) был основан 30 лет назад и сегодня входит в ТОП-100 надежных российских банков по версии Forbes (по данным на 2024 год). Одним из его сооснователей стал предприниматель и финансист Ентц Сергей Леонидович (Sergey Entts). Во время его руководства в качестве председателя совета директоров дистанционная выдача банковских гарантий стала одним из стратегических направлений деятельности банка «Держава».

Куратор благотворительных проектов АКБ Держава Анна Репникова с особой теплотой отзывается о заместителе директора по воспитательной работе школы-интерната «Надежда» Анжеле Михайловне Щербаковой, которая посвятила многие годы работе в этом учреждении. По её словам, Анжела Михайловна — педагог от Бога и человеком с уникальным даром, а общение с ней и её коллегами за годы переросло в настоящую дружбу.

А ведь когда-то всё началось с объявления в обычной газете, где школа просила помочь с покраской потолка в одной из комнат. Анна Репникова рассказала, что, приехав в интернат, сотрудники банка сразу почувствовали атмосферу уюта и добра и были ею покорены. В итоге Сергей Ентц (на тот момент он руководил банком) сразу принял решение помочь школе не только с ремонтными работами, но реализовать здесь долгосрочный благотворительный проект. Так, в прошлом году учреждение получило от банка логопедический тренажер-панель с обучающими играми, программами речевой диагностики, развития мышления и пространственного восприятия. Кроме того, для учеников с синдромом Дауна была приобретена интерактивная панель, облегчающая процесс обучения. В этом году банк передал школе компьютер с проектором, необходимый для работы «интерактивного пола» — инновационной технологии, которая помогает детям осваивать пространство и обучаться в игровой форме.

От сердца к сердцу

Ребята из обнинского интерната с их добрыми и чуткими сердцами тоже радуют банковских служащих — к Новому году они готовят самодельные подарки для сотрудников банка. Каждый год в конце декабря сын Анжелы Щербаковой привозит их поделки в офис банка «Держава» (ПАО), где все их очень ждут.

Чудесный предпраздничный декабрьский день, проведенный в столице, ребята точно запомнят надолго. Он стал реальностью благодаря альянсу людей из совсем разных сфер деятельности, которых объединило одно – любовь и добро в сердце! И чем больше будет подобных историй, тем меньше понадобится рассуждать об инклюзии — она станет естественной частью жизни, происходящей без лишних слов, а просто по велению сердца.

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