Когда ставки по ипотеке начнут снижаться — экспертное мнение

Ипотечные ставки снизятся не ранее 2026 года, следует из аналитических материалов госкомпании «Дом.РФ». С учётом прогноза Банка России, в 2025 году рыночные ставки по ипотеке будут высокими. Согласно базовому сценарию регулятора, среднегодовая ключевая ставка составит 17−20%.

Ставки по ипотечным кредитам начнут активно снижаться не ранее 2026 года, говорится в сообщении госкомпании. По прогнозу аналитиков «Дом.РФ», в 2025 году выдача жилищных кредитов сократится в среднем на 20%. За год будет выдано 1−1,2 млн ипотечных кредитов на 3,8−4 трлн рублей. Спрос на ипотеку будут сдерживать высокие ставки, а также дополнительное ужесточение регулирования ипотечного рынка со стороны Центробанка. Прогнозируемое снижение выдачи ипотеки в 2025 году также связано с высокой базой первого полугодия прошлого года. Тогда действовала массовая льготная ипотека на новостройки, при этом перед завершением программы спрос на льготные кредиты был ажиотажным.

Ипотечный портфель российских банков в 2025 году вырастет менее чем на 1 трлн рублей. Он достигнет 20,5−20,7 трлн рублей. Годом ранее прирост ипотечного портфеля был значительно выше — он составил 1,9 трлн рублей.

источник: ЦИАН