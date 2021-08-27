Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе

Глава РК Сергей Аксёнов с инспекцией посетил строящийся в Симферополе республиканский Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта.

При осмотре территории строительства выяснилось, что на объекте работает недостаточное количество людей, подрядчику необходимо мобилизовать дополнительные силы.

Глава Крыма поручил ускорить темпы строительства и исключить лишнюю переписку между ведомствами и организациями. При этом Сергей Аксёнов указал министру спорта РК Ольге Торубаровой на необходимость контроля за решением всех проблемных вопросов с ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» и с ГУП РК «Крымгазсети». По словам Сергея Аксёнова, работы на объекте должны быть завершены не позднее 31 декабря 2021 года.

Также Глава Республики осмотрел территорию спортивного комплекса, бассейны, котельную, другие объекты.

В ходе рабочего визита стало известно, что всего в Центре олимпийской подготовки будет работать три бассейна: большой олимпийский бассейн площадью порядка 50 кв. метров, физкультурно-оздоровительный бассейн для взрослых с размером ванны 25 кв. метров, а также детский бассейн. Спортивные занятия будут проводиться по трем направлениям: синхронное плавание, плавание и водное поло. Общая площадь двухэтажного водного центра — 18,7 тысяч кв. метров.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.