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Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе

Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 27.08.2021

Глава РК Сергей Аксёнов с инспекцией посетил строящийся  в Симферополе республиканский Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта.

Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе

При осмотре территории строительства выяснилось, что на объекте работает недостаточное количество людей, подрядчику необходимо мобилизовать дополнительные силы.

Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе

Глава Крыма поручил ускорить темпы строительства и исключить лишнюю переписку между ведомствами и организациями. При этом Сергей Аксёнов указал министру спорта РК Ольге Торубаровой на необходимость контроля за решением всех проблемных вопросов с ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» и с ГУП РК «Крымгазсети». По словам Сергея Аксёнова, работы на объекте должны быть завершены не позднее 31 декабря 2021 года.

Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе

Также Глава Республики осмотрел территорию спортивного комплекса, бассейны, котельную, другие объекты.

Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе

В ходе рабочего визита стало известно, что всего в Центре олимпийской подготовки будет работать три бассейна: большой олимпийский бассейн площадью порядка 50 кв. метров, физкультурно-оздоровительный бассейн для взрослых с размером ванны 25 кв. метров, а также детский бассейн. Спортивные занятия будут проводиться по трем направлениям: синхронное плавание, плавание и водное поло. Общая площадь двухэтажного водного центра — 18,7 тысяч кв. метров.

Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.

Когда строители сдадут Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе  

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