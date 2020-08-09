Когда улучшится качество мобильной связи на Крымском полуострове. Вопрос не риторический  

Качество мобильной связи на Крымском полуострове планируется улучшить в течение года. Сейчас завершается подготовка документов, необходимых для развития систем связи, сообщил
На сегодняшний день подготовлена вся нормативно правовая база, принят целый перечень документов, принят закон, идет работа над постановлением Правительства. В дальнейшем будет соответствующий договор между операторами связи и Федеральным агентством связи. И в этом году — надеемся, что уже во второй половине этого года — или максимум в следующем году инфраструктура связи будет серьезно улучшена на полуострове, — рассказал Духовницкий.
Он уточнил, что изменения должны коснуться обоих субъектов — Республики Крым и Севастополя.
Надо немного набраться терпения: все, что требовалось от министерства и от агентства, вся подготовительная работа уже проведена. И к концу года увидим уже результаты, будут улучшаться и мобильная связь, и широкополосный доступ, и фиксированная связь, и Интернет в целом… Но не все документы уровня правительственного, уровня отраслевого еще готовы, — добавил собеседник.
Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под санкции, которые введены западными странами после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Кроме того, сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю. При этом и крымчане, и туристы отмечают, что качество связи на полуострове хуже, чем во многих других регионах страны.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..