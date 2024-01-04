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В у продолжается работа над улучшением качества мобильной связи

В Крыму продолжается работа над улучшением качества мобильной связи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Связь в Крыму 14:26 04.01.2024

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму продолжается работа по повышению качества мобильной связи. Он уточнил, что с этой целью построено 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи и еще 314 объектов связи было модернизировано до современного уровня технологии LTE (4G).

Кроме того, идет строительство базовых станций на основных инфраструктурных объектах, в том числе на автомобильной трассе «Таврида» и железнодорожной магистрали «Симферополь – Джанкой – Крымский мост».

Республика Крым – курортный регион, поэтому нам необходимо обеспечить наших гостей качественной мобильной связью, – подчеркнул Аксёнов.

По его словам, вопросы, связанные с этой сферой, решаются совместно с федеральным центром.

 

 

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