В Крыму продолжается работа над улучшением качества мобильной связи

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму продолжается работа по повышению качества мобильной связи. Он уточнил, что с этой целью построено 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи и еще 314 объектов связи было модернизировано до современного уровня технологии LTE (4G).
Кроме того, идет строительство базовых станций на основных инфраструктурных объектах, в том числе на автомобильной трассе «Таврида» и железнодорожной магистрали «Симферополь – Джанкой – Крымский мост».
Республика Крым – курортный регион, поэтому нам необходимо обеспечить наших гостей качественной мобильной связью, – подчеркнул Аксёнов.
По его словам, вопросы, связанные с этой сферой, решаются совместно с федеральным центром.
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С тегами: мобильная связь в Крыму