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Когда в Крым нагрянет весна? Говорят, "по расписанию"
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Когда в Крым нагрянет весна? Говорят, «по расписанию»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:36 24.02.2025

Уже в первых числах марта благодаря антициклону, который задержится в Крыму, воздух на полуострове прогреется до +10 градусов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, будет солнечно. Ночные температуры около нуля. В дневные часы можно рассчитывать на +5…+10 градусов и даже выше. Температурный режим вернется в рамки нормы, – сказал специалист.

Согласно долгосрочным температурным прогнозам, март ожидается теплым, даже чуть теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам. Так, ночные температуры в Симферополе будут около нуля, а днем +10, сказал Тишковец, пообещав, что в плане тепла «март не будет провальным».

В любом случае произойдут кардинальные перемены в атмосфере, как раз на пересменке календарной зимы и грядущей календарной весны, которая заявит о себе в полной мере. И те показатели снежного покрова, которые пока все еще фиксируются в Крыму, сойдут на нет уже в конце февраля, – подытожил эксперт.

источник: РИА Новости Крым

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