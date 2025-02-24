Когда в Крым нагрянет весна? Говорят, «по расписанию»

В субботу и воскресенье, 1 и 2 марта, будет солнечно. Ночные температуры около нуля. В дневные часы можно рассчитывать на +5…+10 градусов и даже выше. Температурный режим вернется в рамки нормы, – сказал специалист.

Согласно долгосрочным температурным прогнозам, март ожидается теплым, даже чуть теплее, чем должно быть по многолетним климатическим нормам. Так, ночные температуры в Симферополе будут около нуля, а днем +10, сказал Тишковец, пообещав, что в плане тепла «март не будет провальным».

В любом случае произойдут кардинальные перемены в атмосфере, как раз на пересменке календарной зимы и грядущей календарной весны, которая заявит о себе в полной мере. И те показатели снежного покрова, которые пока все еще фиксируются в Крыму, сойдут на нет уже в конце февраля, – подытожил эксперт.

источник: РИА Новости Крым