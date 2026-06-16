Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов

Систему топливных QR-кодов в Севастополе отменят после накопления необходимых запасов бензина на заправках «ТЭС» и «АТАН», как минимум на полмесяца. Отказаться сейчас от QR-кодов возможности нет. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания губернатор региона Михаил Развожаев.

По словам губернатора, благодаря принятым мерам сегодня на заправках сети «АТАН» удалось выделить уже втрое больше топлива, чем в предыдущие дни. В ближайшую неделю власти рассчитывают увеличить запасы и тем самым сократить перерывы между заправками по QR-кодам.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина.

Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

источник: РИА Новости Крым

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