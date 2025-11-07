Когда закончится череда магнитных бурь? Экспертное мнение

Период повышенной активности Солнца, для которого характерны сильные магнитные бури, скоро пойдет на спад. Однако расслабляться пока рано: есть вероятность, что самые мощные вспышки еще впереди. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

До рекордов пока не дотягивает

Сергей Александрович, в эту пятницу, 7 ноября, прогнозируется самая сильная магнитная буря года. Ранее вы оценили ее уровень как G3-G4, однако уточнили, что в течение дня он может измениться и дорасти до высшего — G5. О чем сейчас говорят расчеты?

— Да, мы провели пересчет в течение дня и выяснили, что все же геомагнитный индекс Кр (индекс планетарной геомагнитной активности. — Прим. ред.) завтра должен удержаться на уровне G4. Выход бури на высший уровень G5 на данный момент считается маловероятным, но по факту мы сможем это узнать только завтра, когда она придет.

Насколько опасны такого рода события?

— Мы не МЧС, мы занимается сугубо научными исследованиями, поэтому, конечно, каких-то выводов об опасности бури или наступления чрезвычайных ситуаций делать не можем — это просто не наша сфера. Но можно сказать, что, например, год назад, в мае, к нам пришла буря высшего уровня, G5 — и вроде бы ничего, вся техника ее благополучно пережила, о массовых отключениях и блэкаутах нигде не сообщалось. Да, конечно, магнитная буря — явление отнюдь не благоприятное: повышаются нагрузки в сетях, быстрее расходуется ресурс техники, повышается вероятность ее выхода из строя. Но тем не менее ничего критичного ожидать, скорее всего, не следует.

Складывается впечатление, что магнитные бури в последнее время происходят чаще, а их интенсивность увеличивается. Насколько оно оправданно?

— Это абсолютно правильное впечатление, которое соответствует современному пониманию физики Солнца. Согласно ей, Солнце раз в примерно одиннадцать лет переходит в состояние высокой активности, когда магнитные бури закономерно учащаются.

В последний раз такое было в 2012-2013 годах — тогда, если помните, это вызвало очень большой интерес в широких кругах.

Там еще как раз так совпало, что незадолго до этого начались разговоры о древнем календаре индейцев майя, который сулил нам всем апокалипсис в 2012 году. Даже кино на эту тему в Голливуде сняли. Ну и вот с тех пор все это успело подзабыться, поэтому сейчас очередной цикл солнечной активности снова кажется чем-то новым и тревожным. Хотя по факту это уже достаточно давно известное и хорошо изученное явление. Достаточно сказать, что нынешний цикл имеет номер 25, то есть уже 24 подобных всплеска человечество за свою историю наблюдало.

Можно отметить, что максимум солнечной активности, который мы переживем сейчас, в 2020-х, выше того максимума, который наблюдался в 2010-х. Но и он не рекордный: в середине прошлого века, например, регистрировались пики активности примерно на 50 процентов более сильные, чем те, что мы имеем сейчас.

Супервспышки пока непредсказуемы

Как долго еще продлится период повышенной солнечной активности?

— Пиковая активность обычно длится два-три года, сейчас как раз идет третий. Однако тут следует помнить, что в предыдущие циклы самые мощные вспышки регистрировались не в разгар цикла, а как раз на стадии его падения. Например, рекордные показатели XXI века были зарегистрированы в 2003 году, тогда как пик активности пришелся на 2001-й. Поэтому глобально активность Солнца, конечно, снизится, но совсем магнитные бури не исчезнут еще в ближайшие три-четыре года.

Кому стоит опасаться магнитных бурь

— Ждут ли нас рекордные бури в ближайшие месяцы или годы?

— Сегодня мы знаем, что Солнце способно производить супервспышки примерно в сто раз более мощные, чем-то, что мы наблюдаем в данный момент. И даже примерно известна их частота: на одно тысячелетие может приходиться два-три таких события. И ни одной супервспышки на доступном нам отрезке истории еще не было.

Широко известно, например, событие Кэррингтона (солнечный «супершторм» в 1859 году, вызвавший массовый отказ телеграфных сетей и северные сияния, которые можно было наблюдать по всей планете и даже над Карибскими островами. — Прим. ред.), но даже оно не дотягивает до супервспышки, которая может быть в десятки раз мощнее. Но раз ничего подобного в известной нам истории космических наблюдений еще не было, мы не понимаем, имеют ли такие вспышки предвестников, можно ли их прогнозировать и так далее. Мы лишь принципиально знаем, что Солнце способно их производить. А вот когда они случатся, на нашем веку или через многие столетия — этого мы пока сказать не в силах.

источник: «Парламентская газета»

голоса Оцените материал

Просмотры: 9