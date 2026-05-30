Когда закончится СВО — ответ Президента РФ

Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению, — сказал российский лидер.
Что касается сроков завершения СВО, называть конкретные даты в условиях боевых действий невозможно, отметил Путин.
Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается — и я этого делать не буду, — добавил президент России.
Путин в апреле сделал заявление об окончании СВО. Он подчеркнул, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция, но никаких публичных заявлений на этот счет делать не будет.
источник: РИА Новости Крым
