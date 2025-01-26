Когда закончится война? Стодневный план Трампа по Украине

Когда закончится война? Украинское издание «Страна» публикует, предположительно, «100-дневный план Трампа» по Украине: к Пасхе обещают перемирие, а к 9 мая — мир. Утверждается, что американцы передали его ряду европейских дипломатов, а те — Украине. Его подлинность не подтверждена.

Главное:

▪️в конце января — начале февраля Трамп хочет провести телефонный разговор с Путиным. В начале февраля — с властями Украины;

▪️по итогам переговоры могут быть либо поставлены на паузу, либо продолжиться;

▪️Зеленский должен отменить указ, которым запрещены переговоры с Путиным;

▪️в феврале или первой половине марта должна состояться встреча Трампа с Путиным и Зеленским. Пока не решено, трёхсторонняя или две двусторонние. Там будут утверждены основные параметры мирного плана;

▪️с 20 апреля по всей линии фронта планируют объявить перемирие, а из Курской области выводят все украинские войска;

▪️в конце апреля должна начать работу международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Россией и Украиной о завершении конфликта. Посредниками выступят США, Китай, ряд стран Европы и Глобального Юга;

▪️тогда же начнётся обмен пленными по формуле «всех на всех». До 9 мая должна выйти декларация конференции о завершении конфликта. На Украине не продлевают военное положение и мобилизацию, а в конце августа пройдут выборы президента.

Что входит в соглашение?

▪️Украина отказывается от военных и дипломатических попыток вернуть освобождённые Россией территории, но официально не признаёт суверенитет РФ над ними;

▪️Украина не будет членом НАТО, декларирует нейтралитет. Решение о запрете принятия Украины в альянс должно быть утверждено на его саммите;

▪️Украина станет членом ЕС до 2030 года. ЕС берёт на себя обязательства по послевоенному восстановлению страны;

▪️численность ВСУ не сокращается, США модернизируют армию Украины;

▪️после заключения мирного соглашения отменяется часть антироссийских санкций, снимаются ограничения на импорт российских энергоносителей в ЕС;

▪️на выборах на Украине должны участвовать партии, защищающие русский язык и выступающие за мирные отношения с РФ, прекращаются гонения на каноническую УПЦ;

▪️отдельные консультации проведут по пункту о миротворцах ЕС.

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