Когда залог «в заложниках»: от обременений поможет избавиться нотариус

В 2019 году по данным СМИ почти 45% новых автомобилей в России были куплены в кредит. А, значит, практически каждый второй автомобиль остается в залоге у кредитной организации. Эта информация указывается в реестре уведомления о залоге движимого имущества, который ведет нотариат. Реестр, отмечают в Федеральной нотариальной палате , призван обеспечивать открытость информации в отношении предметов залога, чтобы исключить мошенничество при их перепродаже. На сегодняшний день реестр содержит свыше 11 миллионов записей об имуществе, находящемся в залоге — это и транспортные средства, товары в обороте, скот, станки и оборудование, сельскохозяйственная техника и даже майнинговые фермы.

Но, как оказалось, машина может оказаться в залоге, даже если она покупалась не в кредит. Неважно, мошенническая ли это схема или чья-то ошибка — у владельцев из-за этого возникает масса проблем. Оспаривать незаконно установленный залог придется в суде. А исключить информацию о залоге из реестра на основании решения суда быстро и без участия залогодержателя может нотариус.

Автомобилисты уже знают, что при покупке машины на вторичном рынке нужно проверить ее в реестре на сайте Федеральной нотариальной палаты, а в день сделки можно взять у нотариуса выписку из реестра о том, что транспортное средство там не числится. Выписка оградит нового собственника от неприятных объяснений с банками и иными залогодержателями, которые не позаботились о своевременной передаче информации о залоге в реестр. Но этот инструмент, гарантирующий возврат долга, к сожалению, не всегда применяется участниками рынка добросовестно.

В феврале 2018 года супруги Исаковы из Дагестана на одном из сайтов частных объявлений нашли подходящую машину и после предварительных переговоров и осмотра решили, что она их устраивает. Проверка в реестре показала, что машина чистая — сделка состоялась.

После полутора лет эксплуатации Исаков решил продать свой автомобиль, чтобы купить что-то получше, и тут выяснилось, что в июле 2019 года по заявлению некой ООО «В. и партнеры», о котором он впервые слышал, в реестр внесена информация о том, что его автомобиль находится в залоге. Из-за этого покупателей на авто не нашлось, и вместо приятных хлопот пришлось идти в суд и требовать прекращения незаконно установленного залога.

По решению суда залог признали прекращенным и обязали «В. и партнеры» направить уведомление об исключении записи о залоге на автомобиль Исаковых из реестра. Однако автомобиль до сих пор числится в реестре, как заложенный, потому что до залогодержателя достучаться не удалось ни самому истцу, ни судебным приставам.

Несколько месяцев супруги Исаковы напрасно добивались исполнения решения суда. Посетили они и бесплатную консультацию Московской городской нотариальной палаты, где с удивлением узнали, что существует простой выход из правового тупика, в котором они оказались — снять с машины обременение на основании решения суда может нотариус.

Именно для случаев, когда залогодержатель уклоняется от своих обязанностей по исключению сведений из реестра, статья 103.6 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате наделила таким правом самого залогодателя — если у него на руках есть судебное решение, подтверждающее прекращение (или изменение) залога. Достаточно вместе с этим судебным актом подать соответствующее уведомление любому нотариусу.

Вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко отмечает, что законодательство не обязывает банки вносить сведения о возникновении залога в реестр. Они сами заинтересованы в этом, чтобы обеспечить приоритетность своих залоговых прав, иначе в спорных ситуациях могут потерять право требования на предмет залога, и кредит окажется ничем не обеспеченным.

С другой стороны, когда долг выплачен и залог прекращен, у кредиторов нет никакой заинтересованности в том, чтобы направить в реестр информацию об этом, кроме как ради добросовестного исполнения своих обязательств. Поэтому нередко в реестре оказываются «забытые» кредиторами записи, которые усложняют жизнь их бывшим должникам. Принимая во внимание такие случаи, законодатель и наделил полномочиями нотариусов по исключению информации о залогах из реестра на основании решения суда, если залогодержатель уклоняется от исполнения своих обязанностей.

Чтобы нотариус мог удалить информацию о залоге из реестра по заявлению залогодателя, залогодатель должен быть указан в реестре как собственник имущества, либо необходимо документально подтвердить право собственности на имущество, в отношении которого в реестре зарегистрирован залог, и предъявить соответствующее решение суда. После того как уведомление об исключении записи о залоге (либо, в некоторых случаях, уведомление об изменении залога) будет зарегистрировано нотариусом, информация о залоге в реестре будет соответственно исключена либо изменена.

Нотариусы рекомендуют залогодателям контролировать добросовестность действий своих кредиторов по исключению информации из реестра после выплаты долга и снятия обременения с имущества. В случае задержек с актуализацией сведений реестра, напомнить залогодержателю о его обязанности в письменном виде. Если письменные обращения не побудят кредитора к действиям, то обращаться в суд.

Источник: Федеральная нотариальная палата