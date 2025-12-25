Когда завершится СВО — в США предполагают сроки

Количество вопросов, которые стоят на повестке дня, сократилось по сравнению с тем, что было две недели назад. Это хорошая новость. Однако по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо решить таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию. Вызов будет заключаться в проведении сложных финальных переговоров, — сказал постпред США при НАТО.

И добавил, что США за последние две недели добились сокращения числа спорных вопросов по Украине, однако оставшиеся темы – очень сложные.

Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей, — отметил Уитакер.

Он добавил, что спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса сводятся к обсуждению статуса территорий.

Если он (конфликт – ред.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней, — цитирует Уитакера РИА Новости.

Украинский проект мирного плана

В среду Владимир Зеленский обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.

В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.

Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС «в определенный срок»; обмен пленными «всех на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключенных.

По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ «стоят там, где стоят».

Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине «как можно скорее после подписания соглашения».

Предложенный Киевом проект мирного плана, из которого исключены пункты о признании Крыма и Донбасса российскими, является попыткой Владимира Зеленского выиграть время и привести в относительный порядок свою потрепанную армию, убежден профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.