Коктебель остался без воды до полуночи

В субботу жители порядка 20 улиц в Коктебеле остались без водоснабжения до полуночи. Об этом предупреждает «Вода Крыма». Отмечается, что водоснабжение прекращено из-за аварийно-ремонтных работ.

Воды не будет по адресам: ул. Золотая Балка, ул. Подгорная, ул. Кирилла и Мефодия, ул. Карадагская, ул. Садовая, ул. Озерная, ул. Грина, ул. Гумилева, ул. Волошина, ул. Миндальная, ул. Горная, ул. Блока, ул. Ахматовой, ул. Ленина, 1-80, ул. Клинчева, пер. Горный, пер. Метростроевский.

Ранее сообщалось, что до конца года в поселках Форос и Красногвардейское отремонтируют и построят новые объекты водообеспечения и водоотведения. Это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта «Инфраструктура для жизни».

источник: РИА Новости Крым

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