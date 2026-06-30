Коктебельская набережная готова на 89 процентов

Работы по реконструкции набережной в крымском поселке Коктебель выполнены на 89%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 89 процентов. На площадке ежедневно трудятся 95 специалистов и 15 единиц техники, — говорится в сообщении.

По словам министра строительства Эдуарда Щеголева, сейчас на объекте ведется активная фаза работ: монтируется опалубка, укладывается и подрезается тротуарная плитка, устанавливаются крышки парапетов и закладные опоры освещения.

По информации Минстроя, завершено устройство 383 буронабивных свай, почти готовы противооползневые сооружения и буны, выполнена отсыпка пляжа в объеме 88 900 кубометров, уложено 19 200 квадратных метров плитки из запланированных 26 300.

источник: РИА Новости Крым

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