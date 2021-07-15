Количество безналичных платежей в крымском общественном транспорте увеличилось вдвое

Банк РНКБ публикует статистические данные: количество безналичных оплат проезда крымском в общественном транспорте за 6 месяцев текущего года увеличилось практически вдвое – с 3,1 млн. в январе до 5,8 млн. в июне. Количество бесплатных поездок в общественном транспорте Крыма с использованием банковских карт за полгода также увеличилось в два раза – с 2,5 млн. в январе до 4,6 млн. в июне.

Также банк отмечает увеличение количества безналичных платежей в транспорте по детским банковским картам. В январе таких поездок насчитывалось более 68 тысяч за месяц, а в июне – уже более 117 тысяч, даже с учетом снижения активности юных пассажиров в начале летних каникул. При этом, в июне также зафиксировано более 160 тысяч бесплатных поездок по детским картам, назначенным льготными.

Безусловно, уже большинство крымчан оценили насколько удобно оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом. Кроме того, это еще и выгодно, поскольку при оплате картой стоимость проезда сохраняется в сумме 17 рублей, а в некоторых городах – 15 рублей соответственно. Фиксировать проезд бесконтактно могут и льготные категории граждан. Существенные изменения отмечены в работе системы валидаторов, все меньше нареканий поступает на их работу от пассажиров. При этом, хочу отметить, что в случае проблем с их работой, следует обратиться на горячую линию министерства транспорта Крыма, – отметил заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.

На сегодняшний день к автоматизированной системе оплаты проезда присоединилось 60 транспортных компании. Специальными устройствами по оплате проезда оборудовано около 2000 единиц автотранспорта, работающего на городских и пригородных маршрутах.