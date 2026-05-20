Количество мест в поездах в Крым намерены увеличить

«Российские железные дороги» (РЖД) на летний сезон перевозок предоставят 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Вся система «Российских железных дорог» готова к летним перевозкам. Мы предоставим больше на 0,5% – это более 62 млн мест для пассажиров в дальнем следовании, прирастем в сообщении с Крымом, курортами Северного Кавказа, — сказал он.
Белозеров добавил, что РЖД на летний сезон перевозок добавили 165 пар сезонных пассажирских поездов.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: транспорт в Крыму
С тегами: транспорт в Крыму