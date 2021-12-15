Количество участников акции «Рыбный день в Севастополе» увеличивается

К пяти торговым точкам, участвующим в акции «Рыбный день в Севастополе», присоединилась еще одна. Это магазин «Рыжий Карп», который находится на площади 50-летия СССР. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В день публикации поста о старте акции «Рыбный день в Севастополе» я написал губернатору в социальных сетях и был очень удивлен оперативной работой. Буквально в течение недели наш магазин подключился к этой акции. Мы решили поддержать данную инициативу, потому что я твердо уверен в высоком качестве нашей черноморской продукции, считаю правильным решением продавать ее по доступным ценам. Поэтому мы делаем скидки не только на рыбу, которая продается в рамках акции, но и на другие позиции, — рассказал сооснователь магазина «Рыжий Карп» Максим Костюк.

Акция «Рыбный день в Севастополе» проходит по четвергам. В ее рамках жители и гости города могут в определенных магазинах приобрести шесть видов продукции со значительными скидками.

Сегодня по поручению губернатора Михаила Развожаева была проверена готовность торгового дома «Мидия» к проведению «Рыбного дня». Магазин находится на улице Правды, 28.

Продукция выращивается на специализированной мидийной ферме, на рыбоводном участке площадью 144 га близ села Осипенко в Севастополе. Мидии продаются в магазине «Торговый дом «Мидия» по адресу улица Правды, 28. В прошлый четверг было реализовано 140 кг мидии, что примерно в 10 раз больше, чем в обычный день. Рады принимать участие в программе «Рыбный день», это хорошая возможность для нас показать свой товар и расширить возможности для реализации продукции, — подчеркнул директор магазина Сергей Татко.

Подробнее о производителях предлагаемой продукции, ассортименте, адресах магазинов, которые участвуют в акции «Рыбный день в Севастополе», можно узнать на сайте рыбопромышленного кластера.

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