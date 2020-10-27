Количество заражённых растёт: COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 27 октября в Севастополе зарегистрированы 62 новых случая заболевания COVID-19.

Из них 35 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 27 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте до 19 до 82 лет.50 человек выписано после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2099 человека. В настоящий момент выздоровели 1364, 58 человек умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 243 человека: в инфекционной больнице 97, в девятой горбольнице 143, трое — в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 47 человек. На амбулаторном лечении — 354 человека. Под наблюдением находится 414 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.