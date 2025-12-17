Прямо сейчас:
Колледжи и техникумы Севастополя приглашают на день открытых дверей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:50 17.12.2025

В эту субботу, 20 декабря, с 10:00 до 13:00, в колледжах и техникумах Севастополя состоится день открытых дверей. Одной из ключевых площадок станет Севастопольский многопрофильный колледж, который в этом году отметил 80-летие. Его первые выпускники занимались восстановлением разрушенного города в послевоенные годы.

Благодаря вниманию нашего Президента и губернатора, федеральных и региональных органов власти, уделяется большое внимание системе профтехобразования. Молодежь Севастополя почувствовала, где перспектива, куда нужно идти учиться, и с удовольствием поступает в наш колледж. Пять лет назад у нас обучалось 530 человек, сейчас учреждение насчитывает 1370 студентов. Конкурс доходит до 4–5 человек на место, абитуриенты поступают с хорошими аттестатами. Перед собой мы ставим задачу подготовить не только хороших специалистов, но и воспитать настоящих патриотов нашей Родины, готовых трудиться на благо ее развития, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора многопрофильного колледжа Николая Баранова.

Севастопольский многопрофильный колледж готовит самых разных профессионалов для автомобильного и строительного дела, правоохранительной сферы, специалистов в сфере общественного питания, транспортной логистики, ЖКХ, а также преподавателей физкультуры для учреждений образования.

Наш факультет отличается высоким спросом среди студентов, стремящихся приобрести знания и практические умения в сфере ЖКХ. Мы располагаем прекрасно оснащенной мастерской, оборудованной всем необходимым для освоения профессии сантехника. Постоянно совершенствуемся и обновляем фонд инструментов и материалов. Например, недавно приобрели новые прессы специально для обработки нержавеющей стали, — поделился преподаватель колледжа, мастер производственного обучения по сантехнике и отоплению Вадим Бакаев.

Помимо учебы у студентов есть большое количество возможностей для внеурочной деятельности: участие в КВН, творческих объединениях, различных патриотических мероприятиях и спортивных соревнованиях. Студенты активно участвуют во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Напомним, в 2024 году колледж стал центром повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по компетенции «Облицовка плиткой».

Узнать подробнее о дне открытых дверей можно на сайтах образовательных организаций.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

