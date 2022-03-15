Колледжи и училища Крыма присоединились к акции по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Сотрудники и студенты профессиональных образовательных организаций Крыма присоединились к бессрочной акции по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Пункты приема помощи, куда желающие могут принести продукты, вещи, предметы личной гигиены и первой необходимости, открыты во всех городах и районах Республики.

В период с 6 по 14 марта 2022 года уже собрано 2880 кг гуманитарной помощи, приобретены продукты питания на сумму 65 000 рублей. К работе штабов подключились и волонтеры, в числе которых 148 студентов колледжей и техникумов республики. Ребята помогают в сортировке, доставке и формировании индивидуальных пакетов с гуманитарной помощью, — сообщили в минобразе РК.

Сбор помощи нуждающимся продолжается.

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