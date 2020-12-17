Коллекции музеев Крыма за год увеличились на 17,5 тысяч единиц новых поступлений

Коллекции музеев Крыма за 2020 год увеличились на 17,5 тысяч единиц новых поступлений, из них основной фонд пополнили 9,7 тысяч музейных предметов. Данные сведения представила министр культуры РК Арина Новосельская.

Большую часть новых поступлений составляют предметы археологии, обнаруженные в ходе масштабных археологических работ, которые ведутся сейчас по всей территории Крыма, а также экспонаты, переданные в дар общественными организациями, гостями и жителями полуострова. Но мы стараемся приобретать культурные ценности и за счет средств бюджета, – сказала министр.

Как подчеркнула глава профильного ведомства, в этом году для Крымского этнографического музея приобретено 87 предметов на сумму свыше 1 миллиона рублей, в том числе собрание медной посуды XVIII – XIX вв. В Год памяти и славы Красногвардейскому краеведческому музею передана коллекция копий государственных наград СССР периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые войдут в состав обновленной экспозиции, посвященной героическим событиям Отечественной войны.

В текущем году в ведущих реставрационных центрах восстановлено 93 музейных предмета из собраний крымских музеев, – сообщила Арина Новосельская.

По ее словам, коллекции государственных музеев Крыма насчитывают порядка 1 млн. предметов, значительная часть которых составляет государственную часть Музейного фонда РФ.

Министр отметила, что ввиду действия ряда ограничительных мер, введенных с целью проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с Указом Главы Республики Крым и методическими рекомендациями Роспотребнадзора, касающихся деятельности музеев, в кратчайшие сроки на качественном уровне организована работа в виртуальном формате, разработаны новые мероприятия и проекты информационной политики. При помощи ресурсов сети Интернет, информационно-коммуникационных и цифровых платформ, официальных сайтов учреждений организованы трансляции экскурсий, виртуальные туры, обзоры выставок и многое другое. В онлайн-формате республиканскими музейными учреждениями проведено более 800 разноплановых мероприятий, которые посетили (просмотрели) свыше 650 тысяч человек.

Фото и материалы: пресс-службы министерства культуры РК.