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Коллективу МЧС Республики представили временно исполняющего обязанности министра
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Коллективу МЧС Республики Крым представили временно исполняющего обязанности министра

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 12:49 27.08.2024

Указом Главы Республики Крым 27 августа 2024 года № 228-У временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым назначен Ерёменко Алексей Михайлович. Нового руководителя трудовому коллективу представил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

В своем обращении он пожелал новому главе ведомства профессиональных  успехов на одном из важнейших постов в Республике Крым.  Игорь Николаевич обратил внимание, что новый руководитель МЧС  РК  много  лет проработал в спасательной структуре, досконально знает особенности этой работы, а также обладает необходимыми навыками руководителя, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Алексей Михайлович Ерёменко родился 11 июля 1976 года в гор. Геническ, Херсонской области.Закончил Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Национальный университет гражданской защиты Украины, Академию ГПС МЧС России.

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Более 30 лет служил  в рядах МЧС,  в том числе занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по  Республике Крым. С 2021 года являлся  советником Председателя Государственного Совета Республики Крым Секретариата Председателя Государственного Совета Республики Крым и его заместителей Аппарата Государственного Совета Республики Крым.

Имеет ведомственные награды и почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Крым».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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