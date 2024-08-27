Коллективу МЧС Республики Крым представили временно исполняющего обязанности министра

В своем обращении он пожелал новому главе ведомства профессиональных успехов на одном из важнейших постов в Республике Крым. Игорь Николаевич обратил внимание, что новый руководитель МЧС РК много лет проработал в спасательной структуре, досконально знает особенности этой работы, а также обладает необходимыми навыками руководителя, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Алексей Михайлович Ерёменко родился 11 июля 1976 года в гор. Геническ, Херсонской области.Закончил Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Национальный университет гражданской защиты Украины, Академию ГПС МЧС России.

Более 30 лет служил в рядах МЧС, в том числе занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Крым. С 2021 года являлся советником Председателя Государственного Совета Республики Крым Секретариата Председателя Государственного Совета Республики Крым и его заместителей Аппарата Государственного Совета Республики Крым.

Имеет ведомственные награды и почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Крым».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму