Команда «IT-куб. Нот» (Севастополь) разработала онлайн-курс «Безопасность в Сети»

Бесплатный онлайн-курс «Безопасность в Сети» состоит из четырех модулей и предназначен для школьников 5-8 классов. «Пользуешься Интернетом? Тогда этот курс для тебя. Здесь ты узнаешь какие опасности есть в сети, а главное – как с ними бороться», – сказано в анонсе к интенсиву. Чтобы стать участником, нужно:

Зарегистрироваться на сайте: stepik.org

Записаться на курс «Безопасность в Сети»: stepik.org/course/109942

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Авторы интенсива отмечают, что после обучения ребята смогут защитить себя и своих близких от киберугроз. Также по итогам интенсива будут отобраны участники на Региональный фестиваль по кибербезопасности и информационным технологиям «SaveZone Fest».

Центр цифрового образования «IT-куб. Нот» работает в Гагаринском районе города Севастополя. Это инновационная образовательная площадка, которая ведет бесплатное обучение по 7 направлениям (алгоритмика и логика, программирование, мобильная разработка, кибергигиена и работа с большими данными, разработка виртуальной и дополненной реальности, программирование на языке Python, базовые навыки программирования на С-подобных языках).