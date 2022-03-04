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Безопасность в Сети

Команда «IT-куб. Нот» (Севастополь) разработала онлайн-курс «Безопасность в Сети»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:23 04.03.2022

Бесплатный онлайн-курс «Безопасность в Сети» состоит из четырех модулей и предназначен для школьников 5-8 классов. «Пользуешься Интернетом? Тогда этот курс для тебя. Здесь ты узнаешь какие опасности есть в сети, а главное – как с ними бороться», – сказано в анонсе к интенсиву. Чтобы стать участником, нужно:

  • Зарегистрироваться на сайте: stepik.org
  • Записаться на курс «Безопасность в Сети»: stepik.org/course/109942
  • Проходить курс в удобное время

Авторы интенсива отмечают, что после обучения ребята смогут защитить себя и своих близких от киберугроз. Также по итогам интенсива будут отобраны участники на Региональный фестиваль по кибербезопасности и информационным технологиям «SaveZone Fest».

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Центр цифрового образования «IT-куб. Нот» работает в Гагаринском районе города Севастополя. Это инновационная образовательная площадка, которая ведет бесплатное обучение по 7 направлениям (алгоритмика и логика, программирование, мобильная разработка, кибергигиена и работа с большими данными, разработка виртуальной и дополненной реальности, программирование на языке Python, базовые навыки программирования на С-подобных языках).

Больше информации – в официальной группе «IT-куб. Нот»: https://vk.com/it_cube_not


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