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Команда КФУ - чемпион группы «В» Национальной студенческой футбольной лиги
фото: пресс-служба КФУ

Команда КФУ — чемпион группы «В» Национальной студенческой футбольной лиги

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 09.10.2024

Команда Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского стала чемпионом группы «В» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги в десятом сезоне. Финальный турнир прошёл в Евпатории в рамках Всероссийских соревнований среди студентов «С Россией навсегДА!».

Основной состав участников команды – студенты первого курса.

Соперниками нашей молодой команды были студенческие сборные из Москвы, Новороссийска и Ясиноватого. Тренерский штаб и молодые футболисты серьёзно готовились к предстоящему турниру. Проявив характер, сплочённость, мастерство и одержав три победы в трёх матчах с лучшей разницей голов в турнире 8-2, наша сборная команда стала победителем соревнований! – цитирует пресс-служба вуза начальника команды «КФУ-2» Андрея Горбачева.

Также с 10 по 12 октября в Евпатории состоится четвёртый тур Премьер-группы Суперлиги имени Игоря Гамулы, в рамках которого основная команда Крымского федерального университета сыграет с Российским университетом спорта «ГЦОЛИФК», Чеченским государственным университетом и Кубанским государственным университетом.

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источник: пресс-служба КФУ

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