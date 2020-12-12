Команда КФУ — чемпион Севастопольской официальной лиги КВН

Команда Севастопольского экономико-гуманитарного института Крымского федерального университета «Всё или ничего» стала чемпионом Севастопольской официальной лиги КВН. Теперь студенты представят Севастополь на международном фестивале команд КВН «КиВиН-2021», который пройдёт в Сочи с 11 по 22 марта.

Команда у нас молодая, собрались мы только год назад. Пробовали свои силы в Студенческой лиге КВН Крымского федерального университета, где заняли третье место. Затем решили принять участие в Севастопольской официальной лиге, дошли до финала и выиграли. Сейчас все усилия направим на «КиВиН», результаты покажут, что будет дальше, – цитирует пресс-служба вуза капитана команды, студента СЭГИ Крымского федерального университета Дмитрия Подлесного.

В составе команды «Всё или ничего» девять студентов Севастопольского экономико-гуманитарного института КФУ с первого по четвёртый курс.

Всего в финале Севастопольской официальной лиги КВН приняли участие семь команд, три из которых представляют Крымский федеральный университет. Команда «Крымская столица» (КФУ) заняла 4 место, а команда Физико-технического института КФУ «Кому фисташки?» – пятое.