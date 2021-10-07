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Команда КФУ одержала победу в первом игре НСФЛ после перерыва

Команда КФУ одержала победу в первом игре НСФЛ после перерыва

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:06 07.10.2021

Сборная Крымского федерального университета сыграла первый после перерыва матч в Премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги. В игре с Саратовским государственным университетом крымские футболисты победили со счётом 0:4. Три гола были забиты в первом тайме.

Это победа, победа уверенная! Ребята ответственно подошли к игре и выполнили установку. У нашей команды есть традиция – побеждать в каждом матче, и мы стараемся от неё не отходить. В этом туре в коллектив команды гармонично вошла группа молодёжи. Молодые игроки сегодня показали, что на них можно рассчитывать, – цитирует пресс-служба вуза главного тренера сборной команды КФУ по футболу Сергея Величко.

Команда КФУ одержала победу в первом игре НСФЛ после перерыва Команда КФУ одержала победу в первом игре НСФЛ после перерыва Команда КФУ одержала победу в первом игре НСФЛ после перерыва Команда КФУ одержала победу в первом игре НСФЛ после перерыва

В текущем туре команде КФУ предстоит сыграть ещё с Донским государственным техническим университетом и Смоленским государственным университетом спорта. Матчи пройдут 8 и 9 октября.

Сборная Крымского федерального университета – действующий чемпион Национальной студенческой футбольной лиги. В текущем сезоне команда сыграла семь матчей, одержав победу в каждом из них.

фото: пресс-служба КФУ

Команда КФУ одержала победу в первом игре НСФЛ после перерыва

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