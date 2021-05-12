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Команда КФУ по чир-спорту - чемпион всероссийских соревнований

Команда КФУ по чир-спорту — чемпион всероссийских соревнований

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 17:38 12.05.2021

Команда Крымского федерального университета «Storms» заняла первое место на всероссийских соревнованиях по чир-спорту, которые прошли в рамках XVII Всемирной танцевальной олимпиады 2021 в Москве. Команда КФУ победила в номинации «чирлидинг – стант – смешанный» с отрывом в 20 баллов от ближайшего соперника.

В нашей номинации было заявлено девять групповых стантов. Несмотря на то, что в последний момент в нашей команде произошла смена спортсменов, ребята выступили достойно. В этом сезоне мы закончили все  крупные соревнования, а с сентября начнём готовиться к Кубку России, – цитирует пресс-служба вуза тренера команды Инну Назаренко.

По итогам соревнований два спортсмена команды выполнили нормативы мастеров спорта.

Мы усиленно готовились каждый день, несмотря на работу и учёбу. Соперники у нас были сильные, особенно из Красноярска, Санкт-Петербурга и Республики Хакасия. В итоге то, что планировали, мы выполнили, – говорит участник команды КФУ «Storms» Сергей Кочанов.

Команда КФУ по чир-спорту - чемпион всероссийских соревнований Команда КФУ по чир-спорту - чемпион всероссийских соревнований Команда КФУ по чир-спорту - чемпион всероссийских соревнований

XVII Всемирная танцевальная олимпиада 2021 проходила с 1 по 10 мая в Москве. В соревнованиях по чир-спорту приняли участие более 4000 спортсменов из разных регионов России.

фото: пресс-служба КФУ

Команда КФУ по чир-спорту - чемпион всероссийских соревнований

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