Команда Крыма — в ТОП-5 лучших студенческих сельскохозотрядов страны

Команда студенческих отрядов Республики Крым приняла участие во II Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов, проходившем в г.Новосибирске.

Представители студенческих сельскохозяйственных отрядов Республики Крым впервые принимали участие в подобном конкурсе. Крымскую делегацию представляли обучающиеся Агротехнологической академии и Прибрежненского аграрного колледжа Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Несмотря на отсутствие опыта, крымские студотрядовцы показали высокий уровень подготовки как в оценке теоретических знаний, так и в оценке профессиональных компетенций на практическом этапе конкурса. В командном зачете крымские студотрядовцы заняли пятое место, опередив многие регионы, в которых студотрядовское движение в сельскохозяйственном направлении развивается уже не одно десятилетие, — сообщили в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

Конкурс профессионального мастерства проводился на базе Новосибирского государственного аграрного университета и включал в себя оценку знаний по шести направлениям подготовки: ветеринария, зоотехника, механизация, агрономия, технология переработки продукции, ландшафтный дизайн. Во всех направлениях крымские студенты показали высокие результаты, а в направлении «агрономия» вошли в тройку лучших в стране.

Очень рада, что приняла участие в данном конкурсе. Конкурс стал хорошей возможностью проверить свои знания и умения, определить сильные стороны нашей подготовки и понять, что нужно еще улучшить. Мое направление – ландшафтный дизайн. На практическом этапе мы занимались черенкованием растений и эскизами. В сравнении с ребятами из других регионов по моему направлению я могу сказать, что в нашем университете нам дают хорошую базу знаний, которая очень конкурентоспособна со многими ведущими аграрными вузами страны. За время проведения конкурса я получила хороший опыт, знакомство с ребятами из других регионов и мотивацию для дальнейшего развития сельскохозяйственных отрядов в родном регионе, — говорит мастер штаба студенческих отрядов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Валерия Заика.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»