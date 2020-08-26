Команда «Спартак» — победитель первенства Севастополя по мини-футболу среди ветеранов

В Севастополе завершилось первенство среди ветеранов по мини-футболу «На призы губернатора Севастополя» сезона 2020 года. Местом для 43 отыгранных матчей стали спортивные площадки стадиона «Севастополь». Лидеры определены в нескольких категориях.
В категории «мужчины 35-45 лет» играли шесть команд — «Спартак», «Виктория», «Сахара», «Зенит», «Хлопушка-Феникс», «Штаб ЧФ» — по круговой системе (каждый с каждым в один круг) с 18 июля по 9 августа, — рассказали в ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя«.
Чемпионом стала команда «Спартак», тренер Владимир Казанцев. 2 место заняла команда «Штаб ЧФ», тренер Анатолий Сыч. 3 место заняла команда «Зенит», тренер Руслан Тяпин.
Лучшими в номинациях первенства были признаны:
лучший вратарь – Удодов Николай, команда «Зенит»,
лучший игрок – Даньшин Николай, команда «Спартак»,
лучший бомбардир Турчак Виктор, команда «Штаба ЧФ», забивший 8 голов.
В категории «мужчины 46 лет и старше» играли восемь команд — «Спартак, «Виктория», «Сахара», «Зенит», «Чайка», «Штаб ЧФ», «Стрела-Радиогрока», «Торпедо», «Принадлежность» — по круговой системе (каждый с каждым в один круг) с 18 июля по 23 августа.
Чемпионом стала команда «Спартак», тренер Геннадий Дзюбенко. 2 место заняла команда ««Зенит», тренер Руслан Тяпин. 3 место заняла команда «Виктория», тренер Олег Бузина.
Лучшими в номинациях первенства были признаны:
лучший вратарь – Рудыка Алексей, команда «Спартак»,
лучший игрок – Ниясбаев Сергей, команда «Штаб ЧФ»»,
лучший бомбардир Пауков Вадим команда «Зенит», забивший 22 гола.
фото: пресс-служба Федерации футбола Севастополя
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