Команда «Спартак» — победитель первенства Севастополя по мини-футболу среди ветеранов

Чемпионом стала команда «Спартак», тренер Владимир Казанцев. 2 место заняла команда «Штаб ЧФ», тренер Анатолий Сыч. 3 место заняла команда «Зенит», тренер Руслан Тяпин.

Лучшими в номинациях первенства были признаны:

лучший вратарь – Удодов Николай, команда «Зенит»,

лучший игрок – Даньшин Николай, команда «Спартак»,

лучший бомбардир Турчак Виктор, команда «Штаба ЧФ», забивший 8 голов.

В категории «мужчины 46 лет и старше» играли восемь команд — «Спартак, «Виктория», «Сахара», «Зенит», «Чайка», «Штаб ЧФ», «Стрела-Радиогрока», «Торпедо», «Принадлежность» — по круговой системе (каждый с каждым в один круг) с 18 июля по 23 августа.

Чемпионом стала команда «Спартак», тренер Геннадий Дзюбенко. 2 место заняла команда ««Зенит», тренер Руслан Тяпин. 3 место заняла команда «Виктория», тренер Олег Бузина.

Лучшими в номинациях первенства были признаны:

лучший вратарь – Рудыка Алексей, команда «Спартак»,

лучший игрок – Ниясбаев Сергей, команда «Штаб ЧФ»»,

лучший бомбардир Пауков Вадим команда «Зенит», забивший 22 гола.

фото: пресс-служба Федерации футбола Севастополя