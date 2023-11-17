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Команда УФСИН — серебряный призер регионального чемпионата «Динамо» по самбо

Команда УФСИН Крыма — серебряный призер регионального чемпионата «Динамо» по самбо

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:03 17.11.2023

В Симферополе состоялся чемпионат Республики Крым по самбо, организованный Региональной организацией «Динамо», в котором личный состав УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю занял второе почетное место.

Мероприятие было приурочено к празднованию Всероссийского дня самбо, которое в этом году отмечает свое 85-летие.

В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из различных силовых структур полуострова. Пенитенциарное ведомство представили сотрудники Управления и подведомственных ему учреждений.

В ходе состязаний команда уголовно-исполнительной системы Республики Крым продемонстрировала хорошую подготовку, настойчивость и выдержку, показав высокий уровень спортивного мастерства, в результате чего стала серебряными призерами чемпионата.

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Команда УФСИН Крыма - серебряный призер регионального чемпионата «Динамо» по самбо Команда УФСИН Крыма - серебряный призер регионального чемпионата «Динамо» по самбо Команда УФСИН Крыма - серебряный призер регионального чемпионата «Динамо» по самбо Команда УФСИН Крыма - серебряный призер регионального чемпионата «Динамо» по самбо Команда УФСИН Крыма - серебряный призер регионального чемпионата «Динамо» по самбо

Кроме того, в личном зачете все сотрудники УФСИН, принявшие участие в соревнованиях, завоевали призовые места в своих весовых категориях: Эмиль Куркчи занял II место в весе 58 кг, Ибрагим Гасанов — II место в весе 71 кг, Александр Гусев – III в весе 64 кг, Ахмад Исхаев — III в весе 71 кг, Виталий Букарев — III место в весе 98 кг, Руслан Джиникаев – III место в весе 98+ кг.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

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