Команду из Ялты признали лучшим муниципальным отделением движения «Волонтеры Победы»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:27 10.11.2025

Крымчане достойно представили республику на итоговом форуме Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Так, в ходе церемонии награждения лауреатов Международной премии «Готов к Победам» победителем была объявлена команда волонтеров из Ялты.

Ребята успешно прошли финальные испытания и были признаны лучшим муниципальным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Они продемонстрировали впечатляющую активность, объединив более 150 добровольцев и 7 школьных отрядов. Ежегодно члены отделения организуют свыше 70 патриотических мероприятий, – рассказал Глава Крыма.

Кроме того, крымские волонтеры заняли 4 место в общем зачете по количеству собранных пожертвований в рамках акции «Красная гвоздика», которая проводится с 10 апреля по 22 июня при поддержке Благотворительного фонда «Память поколений». Акция по всей стране объединяет тысячи людей, желающих оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Сергей Аксёнов подчеркнул:

Волонтерское движение – это огромная созидательная и патриотическая сила. Сила добра, милосердия и взаимопомощи. Горжусь молодыми крымчанами, поздравляю всех с заслуженными наградами. Новых успехов вам, друзья!

СПРАВКА. В итоговом форуме Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы приняли участие 1 500 добровольцев из 89 регионов России и свыше 50 стран мира, в числе которых Иордания, Панама, Тунис, Франция, Чили. Программа форума включила в себя проведение образовательных сессий, направленных на развитие гражданско-патриотического добровольчества, встречи с Героями России, историками и наставниками, экскурсии, посвященные наследию Победы, а также мероприятия в честь 10-летия движения «Волонтеры Победы». Организатором выступило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Фонда президентских грантов, других.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

