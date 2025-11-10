Команду из Ялты признали лучшим муниципальным отделением движения «Волонтеры Победы»

Так, в ходе церемонии награждения лауреатов Международной премии «Готов к Победам» победителем была объявлена команда волонтеров из Ялты.

Ребята успешно прошли финальные испытания и были признаны лучшим муниципальным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Они продемонстрировали впечатляющую активность, объединив более 150 добровольцев и 7 школьных отрядов. Ежегодно члены отделения организуют свыше 70 патриотических мероприятий, – рассказал Глава Крыма.

Кроме того, крымские волонтеры заняли 4 место в общем зачете по количеству собранных пожертвований в рамках акции «Красная гвоздика», которая проводится с 10 апреля по 22 июня при поддержке Благотворительного фонда «Память поколений». Акция по всей стране объединяет тысячи людей, желающих оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Сергей Аксёнов подчеркнул:

Волонтерское движение – это огромная созидательная и патриотическая сила. Сила добра, милосердия и взаимопомощи. Горжусь молодыми крымчанами, поздравляю всех с заслуженными наградами. Новых успехов вам, друзья!