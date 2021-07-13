Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Командующий ВДВ РФ проинспектирует стройки военных объектов в Крыму и на Кубани

crimeapress_news



«Верево Сити»
Командующий ВДВ РФ проинспектирует стройки военных объектов в Крыму и на Кубани
Фото: МО РФ

Командующий ВДВ РФ проинспектирует стройки военных объектов в Крыму и на Кубани

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:34 13.07.2021

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ, генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектирует объекты строительства военной инфраструктуры в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сердюков во вторник прибыл в Новороссийское гвардейское соединение ВДВ, где уже осмотрел объекты десантно-штурмового и зенитно-ракетного полков.

В ходе работы в воинских частях соединения командующий войсками проинспектирует ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры формируемого в этом году десантно-штурмового полка в городе Феодосии (Республика Крым), — говорится в сообщении.

Кроме того, командующий ВДВ ознакомится со специализированным жилым фондом в Анапе для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также осмотрит жилые зоны и автономный полевой лагерь АПЛ-500 на полигоне «Раевский» под Новороссийском.

Командующий ВДВ РФ проинспектирует стройки военных объектов в Крыму и на Кубани

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.