Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов поздравляет с Новым годом

Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов поздравил военнослужащих, ветеранов флота и членов их семей с Новым годом.

Уважаемые моряки-черноморцы, ветераны флота, крымчане, севастопольцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2022 годом!

Есть праздники, которые с первых дней своего существования признаны семейными и располагают к уюту, теплу, ожиданию чуда.

Новый год именно такой праздник. В канун этого дня мы всегда ждем только лучшего, позитивных изменений в жизни, загадываем самые сокровенные желания.

Думая о будущем, мы неизменно оглядываемся на прошедший год: вспоминаем, анализируем, делаем выводы. Для нас, военных людей, это особенно важно, поскольку нельзя смотреть вперед, не опираясь на самое дорогое, что мы получаем от каждого прожитого года – на новый опыт в деле защиты Отечества и интересов России в Черном и Средиземном морях. Именно он учит нас не повторять прошлых ошибок, выбирать правильные пути, по которым мы идем сами и ведем за собой новые поколения моряков-черноморцев.

Мы прожили непростой год, но он сделал нас только сильнее. Флот развивается, пополняется новыми современными кораблями, авиационной техникой, ракетными комплексами, мы полноценно решаем все задачи, обеспечиваем реализацию усилий нашей страны по сохранению мира и стабильности в регионе.

Этот новогодний праздник многие встречают вдали от дома. У морской службы свой календарь и в нем почти нет праздников, но где бы не находились наши военнослужащие и гражданские экипажи судов обеспечения, Новый год мы встречаем вместе, в одной большой черноморской семье.

Желаю всем вам, в наступающем году счастья, здоровья, исполнения желаний, успешного преодоления жизненных трудностей. Пусть Ваши семьи живут в мире и согласии.

С Новым годом, дорогие друзья!

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