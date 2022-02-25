Команды VR/AR-квантума детского технопарка «Кванториум» Севастополь стали победителями двух всероссийских хакатонов – по геймдизайну и виртуальной/дополненной реальности. Оба мероприятия проходили 15-18 февраля в онлайн-формате.

Хакатон «Геймдизайн», «Кванториум» Екатеринбург

В нем состязалось 75 команд (более 200 участников) из разных городов России. Партнером выступила крупнейшая российская компания-разработчик компьютерных игр – Targem Games.

На три дня команды погрузились в мир геймдизайна, проходили мастер-классы от ведущих специалистов в сфере компьютерных игр. Ребята работали в двух треках: создавали приложение дополненной реальности с использованием 3D-модели транспортных средств в стиле игры «Crossout» и разрабатывали концепт приложения для выживания в мире будущего.

По итогам хакатона две команды из Севастополя стали победителями:

В треке «Crossout» – команда «4DGamesCompany» (Евгений Петров, Никита Илюхин)

В треке «Fallout» – команда «SyntaxError» (Артем Романенко, Марина Кутищева)

Первый Всероссийский VR/AR хакатон «Нереально виртуально», «Кванториум» Кировск

В этом хакатоне участвовало более 40 команд из разных городов страны. Участники работали над своими проектами по четырем кейсам в двух направлениях – VR (кейсы: игра «Полезные свойства воды» и игра «Горячая пицца»), AR (кейсы: приложение «Знакомство с Ленинградской областью» и квест «Найди ключи»).

В списке победителей хакатона – две команды нашего детского технопарка:

В треке «Горячая пицца»: 1 место – команда «IVU» (Алексей Близниченко, Никита Свиридов, Ярослав Кандалов, Артур Калашян, Тимур Усачев)

В треке «Знакомство с Ленинградской областью»: 3 место – команда «ООНК» (Владимир Чубай, Павел Родкин, Максим Журавлёв, Максим Калинин)

Наставники ребят – педагоги направления «VR/AR-квантум» Екатерина Мариненко и Александр Попов.