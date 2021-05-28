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Крымская «Комета» подводит итоги морских перевозок в 2019 году
Фото: ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»

«Комета» выходит на маршрут «Севастополь-Ялта». Когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:52 28.05.2021

Пассажирские перевозки на «Комете» по маршруту Севастополь–Ялта возобновляются с 1 июня. В 2021 году «Комета» будет совершать два рейса ежедневно: в 08:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты. Билеты можно приобрести в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора перевозок и в мобильном приложении «Комета».

Мы благодарим наших пассажиров, воспользовавшихся перевозкой в 2018-2020 гг., и надеемся, что 2021 год покажет такую же высокую востребованность данного вида услуги, — цитирует пресс-служба Правительства генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексея Сорокина.

Напомним, что первый рейс «Кометы» по маршруту Севастополь-Ялта состоялся 1 августа 2018 года. За июль-сентябрь 2020 года было перевезено более 16 тысяч пассажиров. Средняя загрузка стандартного класса составила 92%, комфорт-класса – 95%.

"Комета" выходит на маршрут "Севастополь-Ялта". Когда?

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