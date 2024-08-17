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Комиссии по оценке готовности учреждений образования Севастополя завершили работу
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Комиссии по оценке готовности учреждений образования Севастополя завершили работу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:40 17.08.2024

Шесть приёмочных комиссий завершили работу по оценке готовности учреждений образования Севастополя к новому учебному году. Участие в них приниматели представители МВД, Росгвардии, родительская общественность, депутаты Законодательного Собрания. Сотрудники Главного управления МЧС проводили профилактические визиты во всех образовательных организациях города. Оценивалось состояние территорий, готовность учебных классов, материально-техническая база, оснащение, состояние пищеблоков, медицинских кабинетов, а также рабочая и учебная документация, состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

Некоторые учреждения устраняют замечания, выявленные в ходе проверки. Сегодня в колледже сервиса и торговли состоялась повторная проверка готовности к учебному году.

Во время прошлого визита мы выявили ряд замечаний, которые комиссия не стала скрывать. На сегодняшний момент все замечания устранены в полном объёме. Проведена колоссальная работа всего коллектива по подготовке учреждения к новому учебному году, к встрече студентов: где-то подкрасили, где-то вывезли ненужные вещи, которые только занимали место, где-то уделили больше внимания уборке учебных помещений, т.е. это всё вопросы организационно-хозяйственной части.  Цель комиссия – не наказать, а выявить недочёты, устранение которых позволит создать лучшие условия для наших детей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса.

Директор колледжа сервиса и торговли рассказала о том, сколько заявлений уже подано в образовательное учреждение.

В этом году в колледж сервиса и торговли подано 406 заявлений на 175 бюджетных мест. С каждым годом растёт количество ребят, которые выбирают наш колледж. Самый большой конкурс составил на поварское и кондитерское дело – 5 человек на место, проходной балл 4,1. Учреждение с нетерпением ждёт ребят. Классы и мастерские подготовлены. Планируем ещё постепенно обновить часть наглядных пособий, которые нужны на лабораторных и практических работах, сырьё и расходные материалы, – отмечает директор колледжа сервиса и торговли Илона Смолякова.

В центре внимания проверок, проводимых в школах, детских садах и колледжах Севастополя, конечно, были вопросы безопасности. Комиссии, кроме пожарной и антитеррористической безопасности, оценили  состояние помещений для укрытия во время сигналов воздушной тревоги как соответствующее нормам безопасности.

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Напомним, что по поручению губернатора Севастополя на объектах образования сейчас также продолжается работа по бронированию остекления в учебных помещениях.

Всего комиссии проверили все 163 образовательные организации Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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