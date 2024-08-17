Комиссии по оценке готовности учреждений образования Севастополя завершили работу

Шесть приёмочных комиссий завершили работу по оценке готовности учреждений образования Севастополя к новому учебному году. Участие в них приниматели представители МВД, Росгвардии, родительская общественность, депутаты Законодательного Собрания. Сотрудники Главного управления МЧС проводили профилактические визиты во всех образовательных организациях города. Оценивалось состояние территорий, готовность учебных классов, материально-техническая база, оснащение, состояние пищеблоков, медицинских кабинетов, а также рабочая и учебная документация, состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

Некоторые учреждения устраняют замечания, выявленные в ходе проверки. Сегодня в колледже сервиса и торговли состоялась повторная проверка готовности к учебному году.

Во время прошлого визита мы выявили ряд замечаний, которые комиссия не стала скрывать. На сегодняшний момент все замечания устранены в полном объёме. Проведена колоссальная работа всего коллектива по подготовке учреждения к новому учебному году, к встрече студентов: где-то подкрасили, где-то вывезли ненужные вещи, которые только занимали место, где-то уделили больше внимания уборке учебных помещений, т.е. это всё вопросы организационно-хозяйственной части. Цель комиссия – не наказать, а выявить недочёты, устранение которых позволит создать лучшие условия для наших детей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса.

Директор колледжа сервиса и торговли рассказала о том, сколько заявлений уже подано в образовательное учреждение.

В этом году в колледж сервиса и торговли подано 406 заявлений на 175 бюджетных мест. С каждым годом растёт количество ребят, которые выбирают наш колледж. Самый большой конкурс составил на поварское и кондитерское дело – 5 человек на место, проходной балл 4,1. Учреждение с нетерпением ждёт ребят. Классы и мастерские подготовлены. Планируем ещё постепенно обновить часть наглядных пособий, которые нужны на лабораторных и практических работах, сырьё и расходные материалы, – отмечает директор колледжа сервиса и торговли Илона Смолякова.

В центре внимания проверок, проводимых в школах, детских садах и колледжах Севастополя, конечно, были вопросы безопасности. Комиссии, кроме пожарной и антитеррористической безопасности, оценили состояние помещений для укрытия во время сигналов воздушной тревоги как соответствующее нормам безопасности.

Напомним, что по поручению губернатора Севастополя на объектах образования сейчас также продолжается работа по бронированию остекления в учебных помещениях.

Всего комиссии проверили все 163 образовательные организации Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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