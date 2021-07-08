Коммунальная удавка: услуги ЖКХ в России вновь подорожали

С 1 июля в России в очередной раз выросли тарифы ЖКХ. Для наших соотечественников неожиданностью такая новость вряд ли стала: много лет мы живем в условиях регулярного повышения стоимости «коммуналки».

Насколько обоснована ежегодная индексация жилищно-коммунальных тарифов, почему из года в год нам приходится платить все больше, какую сумму придется ежемесячно отдавать ресурсоснабжающим организациям, чтобы не лишиться воды, тепла и света, разбирался «Московский комсомолец» .

Коммунальная удавка

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги начался в России не вчера и даже не позавчера. Он продолжается весь XXI век, при этом постоянно превышал темпы роста индекса потребительских цен и не компенсировался для населения увеличением номинальных и реальных доходов. Вот красноречивая статистика из нулевых годов, которые с высоты сегодняшних лет принято называть «тучными». С января 2002-го по октябрь 2010 года общий уровень потребительских цен увеличился в 2,5 раза. За тот же период стоимость квартплаты выросла в 6,5 раза. Среднегодовые темпы инфляции составили 11,6%, а средние темпы роста тарифов ЖКХ — 25,2%, отмечали в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

В 2008-м и 2009-м страну накрыл экономический кризис. За тот период стоимость коммунальных услуг выросла на 23%, при общем уровне инфляции в 8,8%. В условиях роста безработицы и сокращения реальных доходов населения это стало серьезным ударом для людей, особенно с небольшим заработком.

В 2010-м экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что отрасль ЖКХ стоит на грани катастрофы. Только на приведение изношенных фондов до нормативного состояния требовалось более 6 трлн рублей, и по признанию Дмитрия Анатольевича, «этих средств у государства нет». Как результат, с населения стали брать еще больше. Однако повышение тарифов так и не привело к росту поступлений денег на счета компаний жилищно-коммунального комплекса. Наоборот, в стране взлетела доля неплатежей: людям на фоне кризиса просто нечем было оплачивать воду, газ и другие ресурсы. По правительственным данным, в 2010 году собираемость платежей за услуги ЖКХ серьезно снизилась — с 93% до 82%.

Чтобы как-то обуздать тарифы и стабилизировать ситуацию в отрасли, власти внедрили систему разового повышения стоимости услуг ЖКХ — ту самую, которая используется до сих пор. С 2013 года тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля. При этом Минэнерго, Минстрою и Минэкономразвития было поручено обеспечить в среднем по стране ограничение роста платы граждан за «коммуналку» на уровне, не превышающем прошлогоднее значение инфляции. К примеру, тарифы на 2019 год утверждались в 2018-м, а устанавливались исходя из инфляции 2017-го — 2,5%, по данным Росстата.

В 2019 году повышение тарифов было двухэтапным в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. Новация была направлена на помощь отрасли в целом, чьи долги, при росте налога на добавленную стоимость, увеличивались с 1,34 трлн до 1,5 трлн рублей. Помочь убыточным коммунальным структурам, разумеется, решили за счет потребителей.

В прошлом году индексация тарифов ЖКХ прошла по плану — один раз с 1 июля. При этом в течение коронавирусного года разные политики — и из Госдумы, и из Совета Федерации — неоднократно выступали с предложением не индексировать тарифы и пойти навстречу населению, которое столкнулось с беспрецедентным падением доходов. Тогда большое число российских семей оказалось в очень непростой ситуации: многие потеряли работу и доходы. Однако правительство не пошло на такой шаг. Единственное послабление, которое власти дали потребителям, — был введен мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Но радовались россияне недолго: ограничение на применение санкций было введено 1 апреля 2020-го, а уже 1 января 2021-го ситуация вернулась на круги своя. Несмотря на последствия пандемии, домохозяйства получили платежки с суммами на 4% больше, чем было ранее. Потянуть новые расходы смогли далеко не все. За время пандемии долги населения за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 млрд рублей — до 625 млрд, по данным Росстата на февраль 2021-го.

Денег нет, но вы платите

Июльская индексация тарифов ЖКХ в 2021 году нанесет очередной удар по кошелькам потребителей. Власти традиционно обосновывают рост стоимости, в первую очередь, повышением уровня инфляции. В Минэкономразвития утверждают, что тарифы хоть и будут расти, но не критично: плюс 4% — это максимум. В Федеральной антимонопольной службе считают, что увеличение составит не более 3,3%, и обещают жестко присматривать за нарушителями.

Верить ли в эти обещания? Независимые отраслевые эксперты подсчитали, что за последние 15 лет тарифы ЖКХ подорожали суммарно на 186%. Авторы исследования на цифрах доказали, что рост стоимости «коммуналки» по темпам значительно опережает инфляцию. И повышение тарифов связано не с объективными экономическими процессами, а с банальным желанием получить с граждан больше денег: ресурсоснабжающие организации так же, как и в начале 2000-х, нуждаются в дополнительных средствах.

Тарифы на ЖКХ растут по целому ряду причин. Главный фактор — это повышение налогов, акцизов на топливо, говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. При этом, по его словам, правительство не будет сдерживать рост стоимости «коммуналки» и всех видов топлива, потому что львиная доля бюджета формируется именно за счет энергетического сектора.

Для граждан рост тарифов ЖКХ означает усиление общей инфляции и значительное снижение реально располагаемого дохода из-за падения экономики. Это обусловлено тем, что любой производитель, а затем продавец-ретейлер включает в себестоимость товара в том числе расходы на ЖКХ. Поэтому коммунальные услуги наравне с ценами на топливо в значительной мере влияют на рост цен самого широкого спектра товаров народного потребления, — подчеркнул собеседник «МК».

Негативный фактор в виде традиционной индексации тарифов ЖКХ, по словам экспертов, приведет к снижению собираемости платежей и в перспективе — к возможному коллапсу всей отрасли ЖКХ. Если, конечно, власти не примут своевременные меры. Какие именно?

Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева убеждена, что, прежде всего, ситуацию может изменить предоставление массовых субсидий гражданам и адресных субсидий ресурсоснабжающим компаниям, а также проведение аудита тарифов ЖКХ, чтобы россияне знали, сколько услуги стоят в реальности.

Вполне может оказаться в результате аудита (и скорее всего так и окажется), что тарифы надо не повышать, а снижать, — утверждает эксперт. — Необходимо компенсировать расходы на ЖКХ тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Но также необходимо будет помочь и другим категориям населения, поскольку огромное число людей получает хоть и выше прожиточного минимума, но очень небольшие деньги — 15–20 тыс. в месяц. Поэтому категории людей, которым должны полагаться субсидии, необходимо расширять. Сейчас в каждом регионе свой уровень субсидии в зависимости от доходов семьи, и этого явно недостаточно.

Порочный круг

С июля 2021-го тарифы на услуги ЖКХ поднялись в соответствии с распоряжением правительства, принятым еще 30 октября прошлого года. Значения индекса оплаты различаются по регионам. В частности, для Москвы он определен на уровне 4,6%, для Подмосковья — 3,6%, а для Санкт-Петербурга — 3,5%.

Увеличение тарифов не должно опережать общую инфляцию, подчеркивают власти. В целом данное требование выполняется. Между тем последнее время опережающими темпами росла стоимость оплаты жилья (5,1%), водоотведение (4,5%), водоснабжение (горячее — 4,3%), электроснабжение (4,1%).

Ежегодное изменение тарифов ЖКХ неизбежно. Подорожание происходит прежде всего из-за повышения стоимости ресурсов, используемых жилищниками, поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Получается, что увеличение себестоимости услуг эксплуатирующих организаций из-за инфляции покрывается за счет пользователей. Коммунальщики утверждают, что без этого не смогут осуществлять свою деятельность, поддерживать в надлежащем состоянии сети, что чревато рисками потерь, поломок, аварий.

Таким образом, получается, что у коммунальных структур нет стимулов к снижению данных издержек и потерь, — отмечает эксперт. — Утечка воды из протекающего в подвале крана или тепла из-за плохой теплоизоляции труб зимой — все это зачастую легче покрыть за счет оплаты потребителей, чем исправить.

Конечно, поставщики ресурсов несут большие убытки из-за постоянного роста задолженности населения. Но увеличение просрочек по платежам связано, в первую очередь, как раз с ростом тарифов. И пока этот порочный коммунальный круг будет продолжать крутиться, проблем у ресурсников будет становиться все больше. В итоге это может привести к тому, что в ряде случаев не будет средств на профилактику и модернизацию сетей, и возрастет вероятность еще большего износа мощностей и аварий. Качество услуг упадет. У потребителей просто нет лишних средств. Одновременно с этим непонятно, почему считается нормальным, когда в одних населенных пунктах одного региона тарифы ЖКХ растут по-разному. Например, согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вступившему в силу 1 января 2021 года, наибольшее повышение расценок на жилищно-коммунальные услуги ожидает жителей Чкаловска (14,9%), Выксы (8,6%), Сокольского (8,52%), Сарова (7,2%), Вада (6,42%), Кстова (6,1%) и Арзамаса (5,6%). Вместе с тем в среднем по области цифры не превысят установленный уровень инфляции. Но возникает вопрос, почему в отдельных городах люди должны платить непомерные деньги? Где-то пытаются объяснить подорожание услуг необходимостью ремонта и модернизации сетей, но даже если так, непонятно, почему это пытаются покрыть за счет жителей отдельных городов, а не из бюджета.

Не поддается объяснению, почему в отдельных городах одного региона устанавливается возможный рост тарифов в несколько раз выше, чем в среднем по региону. С такими случаями разбирается прокуратура: проверки в 11 регионах уже показали неправомерное включение в рост тарифов таких расходов, как бонусы топ-менеджерам, рассказывает Наталья Чернышева.

В среднем инфляция и, соответственно, рост тарифов заявлены на 2021 год на уровне 4%, однако по регионам рост тарифов варьируется от 2,4% до 6,5%. Трудно сказать, насколько повысятся счета в среднем, поскольку тарифы на различные виды услуг могут повышаться по-разному. Например, где-то на электроэнергию больше, чем на воду или газ. И если жители тратят больше электроэнергии и не используют газ, то на их счетах это повышение отразится сильнее, — подчеркивает она в разговоре с «МК».

Поскольку устанавливается только предельная величина роста тарифов в среднем по региону, то конкретные цифры роста тарифов на различные услуги будут зависеть от переговоров с ресурсоснабжающими организациями, отмечает Чернышева.

Так могут ли россияне рассчитывать на снятие тарифного проклятия? Наступит ли время, когда потребителям не придется ждать с замиранием сердца 1 июля и гадать, как сильно вырастут суммы в платежках ЖКХ? Единственная альтернатива, которую предложили власти, — внедрение «эталонных» тарифов, способных «связать руки» региональным управленцам и сократить разрыв в стоимости одних и тех же услуг у аналогичных поставщиков ресурсов. Напомним, что у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) были попытки рассчитать «эталонные» тарифы. Но, похоже, идея умерла еще в зародыше: в начале 2020-го правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ, но дальше этого дело так и не пошло. А значит, в обозримой перспективе россиянам не удастся избавиться от тарифного проклятия, и для каждого жителя нашей страны 1 июля так и останется черным днем календаря.

Если мы не понимаем, как рассчитаны базовые цифры, которые повышаются каждый год и которые каждое 1 июля предполагается увеличивать снова, то должен быть введен мораторий на их рост. Различные эксперты называют разные цифры по завышению тарифов — в 4–5 раз, на 30%, на 50%… И ответ на вопрос, насколько тарифы «справедливы», смог бы дать только их полномасштабный аудит, — говорит Наталья Чернышева.

Но такой аудит власти упорно не проводят. В результате создается ощущение, что тарифы ЖКХ правительственные ведомства корректируют «на глазок», просто прибавляя к ним ежегодно набежавший процент средней инфляции в стране. Ничего удивительного: платить-то не им, а нам…

Источник: Московский комсомолец