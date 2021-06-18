Коммунальные и дорожные службы Севастополя борются с последствиями непогоды

В связи с ухудшением погодных условий все городские службы Севастополя с вечера перешли на усиленный режим работы.

«Севавтодор» осуществляет контроль состояния дорожной сети с учётом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативно взаимодействует с экстренными службами ГИБДД и МЧС.

Предприятием задействовано более 50 единиц спецтехники, 30 дорожных рабочих. Для мониторинга ситуации привлечены сотрудники строительного контроля.

В частности, ночью выезжал грейдер на Монастырское шоссе дом 10 для отвода воды. Специалисты чистили ливневки у парковки в бухте Казачья, выехали также на Фиолентовское шоссе – там спускают воду, но ливневок нет.

Факты подтопления выявлены в Гончарном и Резервном, а также по адресу ул. Кесаева, 14 – здесь его уже устранили. На улице Ревякина с проезжей части убрали ветки. На Фиолентовском шоссе ведется уборка насыпов. Кроме того, специалисты «Севавтодора» выехали на Ялтинскую трассу для обследования оползневых участков. За ночь Севастополе упало шесть деревьев, подтоплено шесть квартир.

Водоканал всю ночь мониторил территорию города — порядка 20 участков промыты и очищены. Освобождены от веток линии электропередачи на улицах Л. Толстого и Ульянова. Есть большие замечания к работе частных управляющих компаний. Дворники с 6 утра, когда прекратился сильный дождь, вышли убирать город, — сообщил директор Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

В настоящий момент также ведутся работы на улице Пушкина, Камышовом шоссе, в районе Максимовой дачи.

На базе «Севавтодора» развернут оперативный штаб. Работает круглосуточная диспетчерская служба: +7 978 998 59 83.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.