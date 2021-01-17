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Коммунальные службы Феодосии работают в усиленном режиме

Коммунальные службы Феодосии работают в усиленном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 20:35 17.01.2021

В воскресенье, 17 января, на Феодосию обрушился снегопад. По информации городской администрации, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сотрудники МБУ «Городское благоустройство» с раннего утра начали работы по расчистке дорожного полотна и посыпке противогололедной смесью.

Коммунальные службы Феодосии работают в усиленном режиме

Особое внимание уделено тротуарам и остановочным павильонам. Для проведения работ задействовано 6 единиц техники, на дежурство вышли 53 сотрудника МБУ «Городское благоустройство». Работы ведутся бесперебойно, в две смены.

Коммунальные службы Феодосии работают в усиленном режиме

Фото: администрация Феодосии.

Коммунальные службы Феодосии работают в усиленном режиме

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