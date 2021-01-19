Коммунальные службы Севастополя работают в круглосуточном режиме

В Севастополе в связи с обильным снегопадом и отрицательной температурой воздуха до -11 Севавтодор увеличил количество циклов обработки дорог противогололедными материалами, все коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

По словам заместителя директора по содержанию ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Сукорцева, по состоянию на 7 утра основные дороги обработаны до трех раз. Под движением колес автотранспорта, реагент начал активнее взаимодействовать со снежными отложениями на проезжей части. Гололедных явлений на магистральных дорогах Севастополя не наблюдалось, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас спецтехникой проводится патрульная очистка и повторная обработка дорог. На улично-дорожной сети круглосуточно работает 17 единиц спецтехники для погрузки, распределения противогололедного материала, уборки снега. Район выполнения работ включает автомобильные дороги общего пользования: 270 км. внутригородских дорог и 350 км загородных трасс.

С выходных мы подключили все ресурсы предприятия для борьбы с зимней скользкостью и обеспечили бесперебойный проезд транспорта по дорогам Севастополя. В работах по зимнему содержанию задействовано более 60 человек, — рассказал Сергей Сукорцев.

По всему городу обрабатываются посадочные площадки на остановках общественного транспорта для обеспечения безопасности передвижения пешеходов. В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов.

Городские дороги обрабатываются увлажненной солью, на региональных трассах распределяется песчано-соляная смесь в соответствии с требованиями ГОСТ. За сутки на дорогах города распределено более 1300 тонн противогололедного материала.

Кроме того, круглосуточная работа по очистке и обработке противогололедных смесью пешеходных зон, парков и скверов продолжается всеми коммунальными службами. Для надлежащего выполнения услуг по уборке снега, во вторник были привлечены к работам 94 человека и 15 единиц техники. Израсходовано более 40 тон песко-соляного материала. Обеспечена работа круглосуточной диспетчерской службы Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83, куда граждане обращаются при обнаружении гололеда, организовано взаимодействие с ГИБДД, МЧС, ЕДДС. В аккаунт Севавтодора в социальные сети поступают сообщения жителей о дорожной обстановке. Все обращения обрабатываются, данные учитываются при планировании маршрутов спецтехники, — говорят в Правительстве Севастополя.

Напомним, сроки устранения снега на дорогах второй и третьей категории составляет от 5 до 6 часов с момента окончания снегопада и метели, а зимней скользкости — 5 часов с момента обнаружения.

Сегодня ночью в Севастополе прогнозируется понижение температуры воздуха до -8 °C, снег. Дорожные службы продолжают следить за изменением погоды, проводится круглосуточный мониторинг состояния дорожного покрытия.

Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на «летней резине», быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений.

Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в тёмное время носить светоотражатели.

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