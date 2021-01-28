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Коммунальные службы Симферополя перешли на круглосуточный режим работы
Фото: администрация Симферополя

Коммунальные службы Симферополя перешли на круглосуточный режим работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 28.01.2021

В связи с ухудшением погодных условий муниципальное бюджетное учреждение «Город» Симферополя переведено в круглосуточный режим и проводит работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети. Об этом сообщила заместитель директора предприятия Эльвира Евтухова. По её информации, вся имеющаяся техника приведена в готовность, выполнена загрузка реагента в специализированные машины. Кроме того, на территории крымской столицы в 150 контейнерах размещён специальный реагент для оперативного проведения посыпки пешеходных коммуникаций дворниками.

Учреждением разработаны маршруты для посыпки основных транспортных магистралей города. При снижении температуры экипажи спецтехники оперативно выйду на маршруты для проведения противогололёдной обработки, — отметила Эльвира Евтухова.

Она также добавила, что при необходимости будут обработаны реагентом два так называемых «нулевых» маршрута, охватывающие наиболее аварийно-опасные участки. В случае обильного снегопада планируется задействовать автомобили со специальными щётками для сметания снега с дорожного полотна.

Коммунальные службы Симферополя перешли на круглосуточный режим работы

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