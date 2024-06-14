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Коммунальные службы ЮБК продолжают санитарную очистку региона
фото: пресс-служба администрации Ялты

Коммунальные службы ЮБК продолжают санитарную очистку региона

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 14:21 14.06.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на территории Большой Ялты планомерно проводятся генеральные уборки.

Сейчас генералим 10 микрорайон и улицу Красных Партизан. Расчистили территорию, где не так давно демонтировали гаражи, покосили траву, вырезали сухостой, убрали покрышки и стихийные свалки. Вывезли отсюда уже 30 КАМАЗов мусора, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Коммунальные службы усиливают работу по санитарной очистке общественных территорий.

Особое внимание МКД, сейчас чистим Свердлова, а также контейнерным площадкам — они должны быть чистыми, — отмечает глава администрации Ялты.

Также прорабатывается вопрос повсеместного обустройства капельного орошения зелёных зон.

Сансостояние региона под ежедневным контролем моих заместителей, начальников департаментов и управлений администрации – утро каждого из них начинается с обхода территорий и общения с жителями, — говорит Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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