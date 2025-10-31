Коммунальщики Севастополя готовятся к сезону ветров

Сегодня работаем в парке имени Марии Байды — обрезаем сухие ветки, которые при сильном ветре могут сломаться и упасть. В своей работе используем кран-вышку с вылетом стрелы до 25 метров и измельчитель. Что можно перерабатываем в измельчителе. Щепу и крупные части деревьев мы увозим для дальнейшей утилизации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя представителя подрядной организации Сергея Вакулича.

В Севастополе муниципалитеты, управляющие компании и «Парки и скверы» обрезают сухие деревья.

«Парки и скверы» работают над сносом сухостоя и обрезкой сухих веток на территориях общественных пространств Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов. Во всех остальных районах города удаление засохших деревьев и веток организовывается местными администрациями внутригородских муниципальных образований или, если это придомовая территория, соответствующей управляющей компанией.

Всего с начала года в общей сложности в городе снесли и обрезали 3 256 аварийных деревьев.

Информацию по обнаруженным аварийным и сухим деревьям и веткам можно оставить по следующим контактам:

источник: пресс-служба Правительства Севастополя