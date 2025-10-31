Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Коммунальщики Севастополя готовятся к сезону ветров
Новости Республики
Коммунальщики Севастополя готовятся к сезону ветров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Коммунальщики Севастополя готовятся к сезону ветров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:32 31.10.2025

В Севастополе муниципалитеты, управляющие компании и «Парки и скверы» обрезают сухие деревья.

Сегодня работаем в парке имени Марии Байды — обрезаем сухие ветки,  которые при сильном ветре могут сломаться и упасть. В своей работе используем кран-вышку с вылетом стрелы до 25 метров и измельчитель. Что можно перерабатываем в измельчителе. Щепу и крупные части деревьев мы увозим для дальнейшей утилизации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя представителя подрядной организации Сергея Вакулича.

«Парки и скверы» работают над сносом сухостоя и обрезкой сухих веток на территориях общественных пространств Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов. Во всех остальных районах города удаление засохших деревьев и веток организовывается местными администрациями внутригородских муниципальных образований или, если это придомовая территория, соответствующей управляющей компанией.

Всего с начала года в общей сложности в городе снесли и обрезали 3 256 аварийных  деревьев.

Информацию по обнаруженным аварийным и сухим деревьям и веткам можно оставить по следующим контактам:

  • 112 — безопасный город
  • ГБУ «Парки и скверы»: +7 (8692) 77-75-47
  • ООО «УК «Гагаринского района – 1»:  +7 (978) 876-85-24
  • ГУПС «УК «Гагаринского района – 2»:  +7 (8692) 22-75-55
  • ООО «Управляющая компания»:  +7 (978) 607-05-53, +7 (8692) 22-99-25
  • ООО «УК «Центр»:  +7 (978) 141-80-35
  • ГУПС «УК «Инкерман»:  +7 (978) 876-85-24
  • ООО «УК «Север»:  +7 (978) 986-31-01, +7 (8692) 71-46-81
  • ООО «УК «Стрелецкая бухта»: +7 (978) 876-85-24
  • ООО «УК «Нахимовского района»: +7 (978) 573-87-77 (многоканальный), +7 (978) 573-87-77
  • ООО «УК «Балаклавского района»: +7 (978) 199-19-23
  • ГБУ «Госжилфонд»:  +7 (978) 607-05-53
  • Андреевский МО: +7 (8692) 73-31-70
  • Балаклавский МО: +7 (8692) 63-00-85
  • Верхнесадовский МО: +7 (8692) 72-95-94
  • МО города Инкерман: +7 (8692) 72-29-50
  • Качинский МО: +7 (8692) 73-41-32
  • Орлиновский МО: +7 (8692) 63-42-71
  • Терновский МО: +7 (8692) 63-96-24
Узнайте больше:  Более 24 тысяч жителей Севастополя получили консультацию в секторе пользовательского сопровождения МФЦ

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x